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彰化員林故市長游振雄今走完最後一程 兒泣後悔這件事全場動容

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市長游振雄奠禮今舉行，治喪委員會主任委員縣長王惠美率領縣政府主管向游振雄致祭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市長游振雄奠禮今舉行，治喪委員會主任委員縣長王惠美率領縣政府主管向游振雄致祭。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市第三屆市長游振雄今年元月病逝，縣長王惠美等各界人士組成治喪委員會今舉辦告別追思公奠，藍、綠、白民代及數十個團體代表上千人到場致祭；出殯隊伍隨後到市公所作最後回顧，代理市長賴致富率全體員工送行，場面哀戚。

員林市故市長游振雄的家祭結束後，進行國際獅子會會旗和中國國民黨黨旗的覆旗儀式，總統府頒發褒揚狀並追贈華夏三等獎章，縣長王惠美宣讀游振雄生平介紹，讚揚游振雄政通人和，建樹卓著。游振雄的兒子游筑凱讀追思祭文時，說到他父親開刀成功、病情好轉，「我真的很後悔讓您在病房辦公，再度操勞過度，耗盡最後體力。」游筑凱痛哭失聲，在場人士無不動容。

游振雄在人生最後階段，曾對朋友和家屬說「很不甘心，一切建設有基礎就快看到成果卻無法親眼看到。」今游振雄告別追思奠禮結束後，靈柩起靈繞行市區到達員林市公所大門前停留約20分鐘，代理市長賴致富和市代會主席張國良率市公所全體員工、各里里長列隊送行，賴致富代表獻花，員工雙手合十鞠躬，要游振雄安心好走，大家一定會繼續完成他的未竟志業。游振雄3名子女答禮致謝。

許多市民佇足拍照和錄影，游振雄的周姓國中老師也來送行，場面感人。

游振雄去年春節後察覺身體有異狀，去年12月中旬手術，半個多月後病情急直下，本月11日清晨病逝。員林鎮改制為員林市，最近30年的鎮（市）長除了鎮長蔡教義，有3名鎮長因貪凟等弊案「做未透」兩任任期，後來張錦昆補選當選鎮長，因員林鎮升格改制成為首任市長，前後任期7年，全安下崗當選縣議員，游振雄當6年市長而積勞成疾病故，也沒做滿兩任8年。

彰化縣員林市故市長游振雄出殯車隊在市公所大門對面暫停，作最後回顧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市故市長游振雄出殯車隊在市公所大門對面暫停，作最後回顧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市故市長游振雄的出殯車隊在市公所大門對面暫停，代理市長賴致富代表市公所全體員工獻花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市故市長游振雄的出殯車隊在市公所大門對面暫停，代理市長賴致富代表市公所全體員工獻花。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市故市長游振雄奠禮今舉行，會場播放游振雄生前爽朗笑容。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市故市長游振雄奠禮今舉行，會場播放游振雄生前爽朗笑容。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市故市長游振雄的出殯車隊在市公所大門對面暫停，代理市長賴致富代表市公所全體員工送行。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市故市長游振雄的出殯車隊在市公所大門對面暫停，代理市長賴致富代表市公所全體員工送行。記者簡慧珍／攝影

員林 游振雄 王惠美

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