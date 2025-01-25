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別撲空！彰化縣政府公布4場館春節連假營運時間

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
春節連假，1895八卦山抗日保台史蹟館1月27日周一公休，大年初一至初五每天上午9點30分至下午5點30分營運。圖／縣府提供
春節連假，1895八卦山抗日保台史蹟館1月27日周一公休，大年初一至初五每天上午9點30分至下午5點30分營運。圖／縣府提供

春節連假，彰化縣政府公布八卦山大佛風景區遊客中心、1895八卦山抗日保台史蹟館、彰化縣旅遊服務中心及彰化縣自然生態教育中心等4處場館，除1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀外，其餘春節假期均開放。

這四處場館春節連假的營運時間如下：

●八卦山大佛風景區遊客中心：大年初一至初五每天上午9點30分營運，配合月影燈季至下午10點開放，服務電話：04-7532755。

●1895八卦山抗日保台史蹟館：1月27日周一公休，大年初一至初五每天上午9點30分至下午5點30分營運，服務電話：04-7288941。

●彰化縣旅遊服務中心：大年初一至初五每天上午9點30分至下午5點30分營運，服務電話：04-7787753。

●彰化縣自然生態教育中心（白色海豚屋）：1月27日周一特別開放營運，大年初一至初五每天上午9點至下午5點開放，服務電話：04-7910500。

春節連假，八卦山大佛風景區遊客中心大年初一至初五每天上午9點30分營運，配合月影燈季至下午10點開放。圖／縣府提供
春節連假，八卦山大佛風景區遊客中心大年初一至初五每天上午9點30分營運，配合月影燈季至下午10點開放。圖／縣府提供
春節連假，彰化縣旅遊服務中心大年初一至初五每天上午9點30分至下午5點30分營運，服務電話：04-7787753。圖／縣府提供
春節連假，彰化縣旅遊服務中心大年初一至初五每天上午9點30分至下午5點30分營運，服務電話：04-7787753。圖／縣府提供
春節連假，彰化縣自然生態教育中心（白色海豚屋）1月27日周一特別開放營運，大年初一至初五每天上午9點至下午5點開放。圖／縣府提供
春節連假，彰化縣自然生態教育中心（白色海豚屋）1月27日周一特別開放營運，大年初一至初五每天上午9點至下午5點開放。圖／縣府提供

八卦山大佛 彰化 春節

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