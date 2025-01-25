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台中豐原推三大燈區迎新春 打造燈廊燈景營造過年氛圍

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁。圖／中市水利局提供
葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁。圖／中市水利局提供

中市豐原三大燈區迎新春！ 台中市水利局利用豐原河岸空間，分別在陽明市政大樓、軟埤仔溪周邊和葫蘆墩圳三大區域，分別設計了各式不同的燈飾，打造特色燈廊燈景，用熱鬧節慶氛圍，呈現豐原獨特的年節魅力，為市民和遊客帶來視覺盛宴。

水利局表示，隨著新春的腳步臨近，除選在陽明大樓有閃耀動人的燈飾設計外，葫蘆墩圳及軟埤仔溪也佈置寓意新春與祝福的燈飾，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁，象徵大甲溪清澈的水源，源源不絕地滋養著台中。

而軟埤仔溪則在葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口，並以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，讓人沉浸於過年的氛圍中。

水利局並說，今年豐原雖未安排燈會活動，來迎接農曆新年到來，但仍精心佈置整座城市，為即將來臨的增添溫馨與喜慶的氛圍，特別是將燈飾設置主要集中於河岸空間，不僅展示水利建設與水環境改善的成果，還以美麗的燈光吸引市民和遊客來豐原，展現潔淨水源的自然之美。

目前三大區燈飾將自即日起持續亮燈元宵節後的2月17日，陽明市政大樓每日亮燈時間為下午5時30分至晚上10時30分；葫蘆墩圳亮燈時間為每日下午5時至晚上10時30分；軟埤仔溪則為周一至周四下午5時30分至晚上10時，周五至周日則延長至晚上10時30分，歡迎大家來豐原欣賞美麗的光影盛宴，感受新春的祝福與溫暖。

葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁。圖／中市水利局提供
葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁。圖／中市水利局提供
軟埤仔溪日光廊道景觀燈飾，「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，讓人沉浸於過年的氛圍中。圖／中市水利局提供
軟埤仔溪日光廊道景觀燈飾，「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，讓人沉浸於過年的氛圍中。圖／中市水利局提供
而軟埤仔溪則在葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口。圖／中市水利局提供
而軟埤仔溪則在葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口。圖／中市水利局提供

元宵節 台中市 燈飾 豐原

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