台中路霸退散！輪胎灌水泥擺陣占道路 年前強制清除

台中市第五分局、環保局在過年前後執行15日「清道專案」，針對北屯區內民眾將雜物占放路面的路霸行為開罰，還有人將輪胎堆疊灌滿水泥，與盆栽間隔當成障礙物，警、衛人員連日出動大型機具強制清除，也對行為人開罰1200元至2400元罰鍰。

第五分局表示，為將公共通行空間還給用路人，警方與環保局合作自1月20日至2月3日為期15天執行「清道專案」，就北屯區內多條巷道內有路霸狀況排除。

警方指出，路霸是指在道路、騎樓及人行道上放置足以妨礙交通物品，或未經許可設置廣告牌，清道專案目標要掃除違規占用道路之物，把道路淨空避免影響用路人。

警方表示，民眾檢舉或警方發現有路霸，會先開出勸導單公告，並要求行為人限時清除，若繼續占用置之不理，就會與環保局直接強制清除，並依道路交通管理處罰條例第82條第1項規定，開單處1200元至2400元罰鍰。

警方這次執行專案發現，北屯區內常見路霸以中大型盆栽、交通錐、鐵拒馬為主，也有人直接堆放大量廢棄物，還有住戶自行用3、4個輪胎堆疊後，在其中澆灌滿水泥，形成重達近百公斤的大型路障，擺放住家一旁道路，以阻隔其他車輛停放。

由於行為人經勸導仍沒有處理，警、衛人員已經出動大型回收車，使用鋼爪直接把整排輪胎水泥陣、鐵桶等通通清除，還給用路人正常通行道路。