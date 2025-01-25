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台中萬和宮今送春聯 鄉親排隊索取感受年味

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中萬和宮今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，吸引鄉親排隊索取。圖／萬和宮提供
台中萬和宮今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，吸引鄉親排隊索取。圖／萬和宮提供

台中萬和宮今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，邀請書法名家揮毫，贈送給鄉親，吸引鄉親排隊等候，挑選出自己喜愛的春聯，感受年味。董事長蕭清杰向到場眾拜早年，祝福蛇年平安健康，賺大錢。

蕭清杰說明，萬和宮多年來都在歲末舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，2020年後，受新冠肺炎疫情影響，改由萬和宮書法班老師張茂樹與學員在內10多名書法名家先行寫好近千對春聯，今年也比照這種模式，依舊獲得鄉親青睬，一大早就在萬和文化大樓一樓走廊排隊等候。

現場書法名家寫好的春聯，分成「住家」與「生意」分別陳列，方便鄉們挑選。

董事長蕭清杰與董監事、立委廖偉翔拿著春聯，向鄉親們拜早年，蕭清杰也感謝書法名家情義相挺。

蕭清杰說，看到鄉親笑容滿面，可感受春節即將來臨的歡樂氣氛。他的初中同學、萬和宮書法班老師張茂樹，每年都很熱心支持，事先提供不少春聯，今年與學員一起揮毫合計寫了數百幅春聯及「大家恭喜」、「春」、「滿」「招財進寶」等吉祥字。

張茂樹說，他每次都以歡喜的心情寫春聯，看到家戶貼他寫的春聯、喜歡他的字，就很高興。他感謝萬和宮對書法班的支持，學員們很願意回饋，也祝賀鄉親「大家恭喜」。

書法班班長黃玉芬透露，張茂樹長期茹素，堅持使用黑色墨汁，因為張從五行解析說，用黑色寫春聯代表乾淨、可以避邪。

台中萬和宮今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，吸引鄉親排隊索取。圖／萬和宮提供
台中萬和宮今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，吸引鄉親排隊索取。圖／萬和宮提供
台中萬和宮今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，吸引鄉親排隊索取。圖／萬和宮提供
台中萬和宮今舉辦「迎春納福」寫春聯送春聯活動，吸引鄉親排隊索取。圖／萬和宮提供

春聯 蛇年 黑色

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