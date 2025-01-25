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彰化走春「蛇來蛇去」攻略 展開「彰魚遊戲」輕旅行

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行，圖為人氣最高的鹿港老街。圖／縣府提供
彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行，圖為人氣最高的鹿港老街。圖／縣府提供

春節假期何處去？彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行，彰化縣長王惠美邀全國民眾來彰化「蛇來蛇去」，感受不一樣的走春樂趣，在旅程中祈求蛇年行大運。

彰化縣政府推出的「2025彰化新年走春攻略」，攻略內容參考知名影集魷魚遊戲關卡內容元素，結合彰化入選交通部觀光署的「台灣觀光100亮點」景點，創意發想初一到初五走春輕旅行「彰魚遊戲」，讓民眾在春節期間跟著「彰魚遊戲」的腳步，來彰化走春。

城觀處表示，此次走春攻略從大年初一持續到初五，安排了多條主題路線，初一可以到八卦山大佛風景區挑戰「123木頭人」的趣味遊戲，並結合2025彰化月影燈季的emoji祈福互動，為新年開啟平安祥和的序幕。

初二邀請民眾到台灣優格餅乾學院，在糖餅手作中體驗甜蜜新年氛圍；初三來人氣最高、旅客數奪冠的全台最強老街「鹿港老街」走走，探訪台灣玻璃館，參觀玻璃媽祖廟走訪黃金隧道玻璃橋，以透明之旅迎接蛇年好運。

初四推薦民眾來到溪州公園「2025花在彰化」，賞花走春挑戰尋找類「彈珠」小物，如花蕾、果實等，讓民眾在浪漫花海中拍下美麗回憶並重溫童年樂趣；初五至員林燈會，找到主燈擺出奮力拔河的對決姿勢，一起創意打卡迎新春，全家共享歡樂時光。

相關訊息可上愛玩彰化臉書粉絲專頁及彰化旅遊資訊網（https://tourism.chcg.gov.tw/）。

彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行，圖為國定古蹟彰化扇形車庫。圖／縣府提供
彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行，圖為國定古蹟彰化扇形車庫。圖／縣府提供
彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行，圖為台灣優格餅乾學院。圖／縣府提供
彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行，圖為台灣優格餅乾學院。圖／縣府提供
彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行。圖／縣府提供
彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行。圖／縣府提供
彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行，圖為八卦山大佛月影燈季。圖／縣府提供
彰化縣政府推出「2025彰化新年走春攻略」，大年初一到初五展開「彰魚遊戲」走春輕旅行，圖為八卦山大佛月影燈季。圖／縣府提供

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