南投燈會主燈撞臉神奇寶貝 還可收藏萌寵貓貓蟲咖波

2025南投燈會今晚點燈，Line熱門人氣萌寵「貓貓蟲咖波」首度登南投燈會，透過無人機在夜空閃耀，為南投燈會也發行聯名紀念幣，遊客在南投住宿、消費，就有機會憑發票免費兌換紀念幣禮盒，為春節留下最美的回憶。

南投縣觀光處長陳志賢說，南投燈會每年帶動新春期間南投觀光旅遊熱潮，今年是南投燈會十周年，話題性更高。主燈「拾來富貴」結合龜與蛇外型，如同「神奇寶貝」中的傑尼龜和噴火龍，引發熱議。南投燈會與哪些國內外知名卡通玩偶聯名，也是討論焦點。

繼「卡娜赫拉的小動物」、「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」，今年燈會熱門IP是LINE上知名萌寵「貓貓蟲咖波」，縣長許淑華公布名稱時，興奮地頻吃螺絲，說成「貓貓蟲波咖」。

陳志賢說，有鑑於聯名IP連續多年創下驚人行銷佳績，南投燈會規畫一整個燈區，讓合作的卡通玩偶圖像實體化，更設計聯名紀念幣，從2023年燈會開始推出後連年都造成民眾在燈會排隊爭搶熱潮。今Q萌的藍色萌寵「貓貓蟲咖波」，設計兩款貓貓蟲咖波聯名紀念幣供遊客兌換，不僅有單幣禮盒，更有雙幣精裝組，搭配住宿與消費共提供兩種收藏方式。

一、「住加買」換雙幣，燈會期間（1月25至2月16日)，住宿在南投合法旅宿，並在南投購物消費，住加買總計滿額6千元，可憑發票或收據兌換「紀念幣雙幣精裝組」，限量獨家只送不賣。

「集加買」換單幣，參加南投燈會的數位集章活動，集滿8點可獲得貓貓蟲咖波聯名紀念品。若加碼附上1、2月在南投消費滿1000元的發票或收據，可額外兌換「紀念幣單幣禮盒」款式隨機。兌換地點除了燈會園區內，南投市南投戲院加設一處供遊客兌換。

住宿的遊客，也可憑合法住宿憑證，領取蛇年「歡樂蛇」小提燈。所有禮品皆是每日限量供應，換完為止。更多詳細活動資訊，請上南投燈會官方網站查詢，或關注樂旅南投Facebook。

燈會官網：https://rs-event.com.tw/2025NTL/

樂旅南投：https://www.facebook.com/nantouwelcome/