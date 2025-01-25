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春節疏運啟動！盧秀燕送「快樂源泉」慰問捷運值班人員

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天到高鐵與台鐵車站，送春聯、小紅包迎接返鄉市民。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕今天到高鐵與台鐵車站，送春聯、小紅包迎接返鄉市民。記者陳秋雲/攝影

今年春節連續假期有9天連假，台中高鐵與台鐵站一早湧現人潮，交通局多管齊下啟動交通疏運，市長盧秀燕到高鐵站了解疏運情況，發送春聯小紅包祝福「蛇（什）麼都讚」備妥「快樂源泉」可口可樂送給值班人員，車站年味十足。

市府交通局因應民眾提早返鄉或延後返回工作地，擴大交通疏運期程，針對公共運輸、國道及主要幹道疏運、交通管制等制定因應措施，捷運、市區公車服務不間斷，百貨商圈加強相關交通維持作為。

台中是全國第二大城市，高鐵及台鐵站人潮滿滿，市長盧秀燕上午到車站了解疏運狀況，她說，代表台中市民開心地迎接家人們返鄉，歡迎全國各地民眾來中台灣旅遊「春節連假旅遊首選！」

盧秀燕說，感謝交通、市場、社福、醫療等各項從業人員，持續服務讓市民安心過好年，特別前往捷運高鐵台中站，慰勞留守崗位的工作人員，捷運高鐵站副站長甘依軒希望家人不要把她「快樂源泉」喝光了，原來是可口可樂，盧秀燕馬上請人買來送上，皆大歡喜。

交通局長葉昭甫表示，春節期間台中捷運、市公車、小黃公車及梨山幸福巴士於連假期間持續服務不打烊，捷運春節期間每日6時至24時提供服務，採假日班距運行，並視人潮狀況機動調整。為服務高鐵末班車旅客，每日0時15分照常提供高鐵台中站開往北屯總站加班車。

自1月28日（除夕）至2月1日（初四），採部分停車場暫停收取停車費措施，暫停收費範圍包含路邊汽、機車收費停車格，其餘路外平面或立體停車場皆照常收費。

計程車費率部1月24日至2月2日實施春節加成，每趟次加收50元並按錶收費。市公車部分，民眾可利用「台中市即時公車動態資訊」(http://citybus.taichung.gov.tw)，或下載「台中公車APP」(https://is.gd/MTPvdg)查詢即時公車資訊，減少候車時間。

台中市長盧秀燕今天到高鐵與台鐵車站，送春聯、小紅包迎接返鄉市民。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕今天到高鐵與台鐵車站，送春聯、小紅包迎接返鄉市民。記者陳秋雲/攝影

公車 台中捷運 盧秀燕 高鐵

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