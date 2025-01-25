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不斷異動更名的台中海洋館 完成館前道路將在今夏開館

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
多次異動更名的「台中海洋館」終於要在今年夏天開館，中市建設局已完成館前道路打通及路面整修。圖／台中市政府提供
多次異動更名的「台中海洋館」終於要在今年夏天開館，中市建設局已完成館前道路打通及路面整修。圖／台中市政府提供

多次異動更名的「台中海洋館」終於要在今年夏天開館，為因應未來可能大量湧入的車潮與人潮，並有效與梧棲觀光漁港分流，中市建設局已完成館前道路打通及路面整修，串聯台中市濱海遊憩區觀光廊道的重要幹道，紓解梧棲漁港內交通壓力，進一步提升台中港周邊的交通便利性。

全台首座由地方籌辦的「台中海洋館」，緊鄰梧棲觀光漁港，歷經胡志強與林佳龍2位市長任內規畫，由「企鵝館」改為「企鵝暨白海豚生態館」、「白海豚生態館」，再改為「海洋館」，工程一度停工，前年復工後外觀造型也變更，去年終於完成硬體建設。

觀旅局長陳美秀表示，已向交通部觀光署爭取679台灣好行公車停靠，啟用後並與交通局協作規畫市區公車路線，在海洋館周邊設置特色公車候車亭，並協調客運業者延伸行駛動線至「台中海洋館」，可以有效串聯漁港、高美濕地等景點，未來大眾運輸路線將經由館前道路及北堤路路口通行。

建設局指出，面對清水區北堤路未來海洋館開館後，可能帶來的大量車潮，市府積極推動館前道路與北堤路的銜接規劃。此次工程由中央與地方多單位攜手合作，漁業署將館前15米道路移撥予交通部航港局，市府則由建設局負責整修路面並打通北堤路口，交通局則進一步設置交通號誌，但仍呼籲市民多利用大眾運輸系統，輕鬆遊覽台中市濱海遊憩區觀光廊道。

交通局則說，未來市府將進一步設置公車站牌及候車亭，大幅提升周邊遊憩環境品質，除鼓勵民眾使用公共交通工具，也將完善公共運輸的候車設施，將有效分散車流、並提升區域交通便利性，推動漁港觀光發展。

多次異動更名的「台中海洋館」終於要在今年夏天開館，中市建設局已完成館前道路打通及路面整修。圖／台中市政府提供
多次異動更名的「台中海洋館」終於要在今年夏天開館，中市建設局已完成館前道路打通及路面整修。圖／台中市政府提供

公車 台中市 梧棲 海洋館

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