快訊

千萬富翁是你嗎？11-12月統一發票千萬特別獎號開出「13965913」

羽球／「完美打法+高超技術」！丹麥球王安賽龍想和小戴交換球技

要特別注意！年節中最「凶運」3大生肖 化解方法一次看

50歲學AI不嫌晚 跟上科技浪潮再就業成網站小編

中央社／ 台中25日電

50歲行政人員小芬在傳統產業公司引進新作業系統、搭配雲端工具後，跟不上腳步而離職。為提升自我，學習搭配AI（人工智慧）工具文書處理課程後，再就業成水五金大廠網站小編。

小芬離開職場後，積極尋求提升自我方法，發現勞動部勞動力發展署中彰投分署開辦搭配ChatGPT等AI工具的「辦公室文書處理與雲端工作術實務班」，就報名參訓，受訓過程還可領政府補助的職訓生活津貼。

小芬開心表示，這讓她減輕不少家庭負擔，可心無旁騖充實訓練412小時，從最基礎雲端技術、辦公室軟體實務應用到影像處理、網站架設及網路管理，搭配AI工具。

小芬說，她快速學習如何下指令，讓ChatGPT協助架設網站、網頁設計、文案撰寫及品牌logo設計等，對再就業很有幫助。

小芬結訓後透過就業中心媒合，錄取知名水五金公司，擔任行銷活動人員，除一般行政事務，還撰寫文案、架設網站、影像編修及行銷企劃，負責營運公司社群網站臉書（Facebook）及活動規劃等。

勞動學苑表示，勞動學苑下半年將辦電腦輔助機械製圖班、辦公室文書處理與雲端工作術實務班、室內設計實務班與烘焙暨行銷培訓班等，約150個參訓名額，歷年訓後平均就業率可達8成以上，失待業者及想學一技之長的銀髮者可報名參訓，相關訊息可上「台灣就業通」網站。

中高齡

延伸閱讀

批醫療體系扭曲 和信董事長黃達夫：醫院評鑑不該是分級工具

花蓮流行音樂AI實驗基地本月試營運 AI歌手駐館演唱

OpenAI推人工智慧助理Operator 暫限美國訂戶使用

2025台灣燈會在桃園 免費停車接駁資訊大公開

相關新聞

不斷異動更名的台中海洋館 完成館前道路將在今夏開館

多次異動更名的「台中海洋館」終於要在今年夏天開館，為因應未來可能大量湧入的車潮與人潮，並有效與梧棲觀光漁港分流，中市建設...

影／何欣純被提罷免 民眾：並非做不好而是以罷制罷

公督盟評鑑優秀立委何欣純面臨巨大挑戰，公民團體今天上午在國民黨大里霧峰黨部前設置攤位提供民眾填寫罷免案提議人名冊，早上九...

南投燈會主燈撞臉神奇寶貝 還可收藏萌寵貓貓蟲咖波

2025南投燈會今晚點燈，Line熱門人氣萌寵「貓貓蟲咖波」首度登南投燈會，透過無人機在夜空閃耀，為南投燈會也發行聯名紀...

春節疏運啟動！盧秀燕送「快樂源泉」慰問捷運值班人員

今年春節連續假期有9天連假，台中高鐵與台鐵站一早湧現人潮，交通局多管齊下啟動交通疏運，市長盧秀燕到高鐵站了解疏運情況，發...

史上最令人背脊發涼主燈？ 台中燈會女媧狂賺聲量「醜出新高度」

全台元宵燈會盛大展開，各縣市卯足全力拚主燈跟小提燈，比聯名更比可愛，誰也沒想到，台中市今年在水湳中央公園的主燈「女媧」，...

東彰道路通車 中彰投雲成生活圈

彰化縣東彰道路北段花壇74甲線起點昨天通車典禮，東彰道路全線貫通。彰化縣長王惠美說，東彰道路全長28公里趕在過年前全線通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。