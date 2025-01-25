50歲學AI不嫌晚 跟上科技浪潮再就業成網站小編

50歲行政人員小芬在傳統產業公司引進新作業系統、搭配雲端工具後，跟不上腳步而離職。為提升自我，學習搭配AI（人工智慧）工具文書處理課程後，再就業成水五金大廠網站小編。

小芬離開職場後，積極尋求提升自我方法，發現勞動部勞動力發展署中彰投分署開辦搭配ChatGPT等AI工具的「辦公室文書處理與雲端工作術實務班」，就報名參訓，受訓過程還可領政府補助的職訓生活津貼。

小芬開心表示，這讓她減輕不少家庭負擔，可心無旁騖充實訓練412小時，從最基礎雲端技術、辦公室軟體實務應用到影像處理、網站架設及網路管理，搭配AI工具。

小芬說，她快速學習如何下指令，讓ChatGPT協助架設網站、網頁設計、文案撰寫及品牌logo設計等，對再就業很有幫助。

小芬結訓後透過就業中心媒合，錄取知名水五金公司，擔任行銷活動人員，除一般行政事務，還撰寫文案、架設網站、影像編修及行銷企劃，負責營運公司社群網站臉書（Facebook）及活動規劃等。

勞動學苑表示，勞動學苑下半年將辦電腦輔助機械製圖班、辦公室文書處理與雲端工作術實務班、室內設計實務班與烘焙暨行銷培訓班等，約150個參訓名額，歷年訓後平均就業率可達8成以上，失待業者及想學一技之長的銀髮者可報名參訓，相關訊息可上「台灣就業通」網站。