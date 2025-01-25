台中裱框老店數位轉型 傳統結合現代重獲新生

台中市巷弄中1家裱框店在地經營超過25年，不敵時代潮流，訂單逐漸流失，店主女兒小莉不捨老店凋零，接受數位行銷與網店經營課程，以社群媒體為老店注入活水，走出新路。

這家老店是小莉父親一手創立，從書畫作品到街坊鄰里珍貴照片，老店為無數故事裱框，留存剎那回憶，但隨時代變遷，上門客人日漸減少，電商崛起與數位化浪潮衝擊，讓這家依靠人情味與手工技術的老店慢慢沉寂。

在金融業就職的小莉不忍看著父親落寞身影，思考如何找到老店新定位，得知勞動部勞動力發展署中彰投分署提供「產業人才投資方案」課程，包含數位行銷與網店經營專業訓練，最高補助3年新台幣7萬元後，覺得或許是拯救家族事業機會。

小莉雖對AI（人工智慧）與數位技術毫無概念，但毅然報名「AI應用入門—數位行銷與網店經營管理班」，下班後拎著筆記本風塵僕僕趕往教室，成為課堂上年紀最大、卻也最努力的學員，不僅學會如何建立網店、操作數位行銷平台，還掌握用數據分析客戶需求方法。

課程結訓後，小莉用心運用所學幫老店轉型，首先取新店名「裱框藝術中心」，建立專屬網店，並透過社群媒體分享裱框製作過程與美感故事。一段段短影音，一篇篇動人貼文，逐漸吸引數千網友關注。

小莉嘗試將父親精湛手工藝結合數位化技術，轉化裱框作品為兼具實用與藝術價值產品，還舉辦網店展售會，讓更多人看見傳統技藝魅力。短短半年，老店營收翻3倍，甚至吸引年輕世代顧客下單訂製，讓傳統老店呈現全新面貌。