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東彰道路通車 中彰投雲成生活圈

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣東彰道路昨天下午將全線通車，最後一哩路北段花壇74甲線起點上午先舉行通車典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣東彰道路昨天下午將全線通車，最後一哩路北段花壇74甲線起點上午先舉行通車典禮。記者林宛諭／攝影

彰化縣東彰道路北段花壇74甲線起點昨天通車典禮，東彰道路全線貫通。彰化縣長王惠美說，東彰道路全長28公里趕在過年前全線通車，實現30分鐘中彰投雲生活圈目標，更可吸引更多觀光人潮。

東彰道路工程共分北、中、南延段三段，北端起點花壇鄉東外環路與東彰北路一段路口，南端終點在二水鄉東彰南路一段與民生路口，中段與南延段已通車，上周六大村鄉中正東路至台76線林厝交流道路段通車，僅存的北端路段也終於在昨天通車。

彰化縣長王惠美與立委陳素月黃秀芳、花壇鄉長顧勝敏、縣議員顧黃水花等人昨天參加通車典禮，花壇鄉民扶老攜幼，見證東彰道路全線通車，正好紓解春節期間台一線和山腳路擁擠車潮

王惠美說，東彰道路斥資88億元，其中北段經費近41億元，行經花壇、大村、員林，全長約10.4公里，未來從台74甲線就能直接通往二水，車程從75分鐘車程大幅縮短為30分鐘。

彰化縣整體交通路網也跟著更完整，連接台74甲線、台76線及台3線，往北銜接國道三號快官交流道，往南接中興、南雲及未來增設的林內交流道，實現30分鐘生活圈目標，彰化交通建設邁向新里程碑。

王惠美說，除了交通外，東彰道路也具觀光價值，民眾可騎自行車，從花壇、大村一路騎車到田中、二水地區，欣賞八卦山脈美麗景致，還能遠眺高鐵、田園風貌，帶動地方經濟及觀光發展，創造更多就業機會。　　

公路局主任工程司洪璠儀說，東彰道路是交通大動脈，連結台中、彰化、南投、雲林等縣市，促進地方產業及觀光發展，另外針對生活圈補助，中央已核定13件計畫，經費有72.9億元，會持續與縣政府繼續推動彰化交通建設。

春節 王惠美 自行車 車潮 陳素月 黃秀芳

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