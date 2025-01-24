卓揆凍結地方補助款 南投縣長許淑華：行政院作法太幼稚

行政院長卓榮泰喊出凍結地方補助款50%，南投縣長許淑華說，行政院的作法相當幼稚，凍結縣市政府補助款，只會讓縣市建設無法推動，以全國民眾利益對抗在野黨並不高明，希望卓揆與國會在野黨溝通協調，才能化解政治僵局。

許淑華說，民主政治就是議會政治，執政黨提出預算經議會審查，被刪除、凍結都很正常。例如，南投縣計畫興建焚化爐、美術館，有議員不贊成凍結或刪除預算，縣政府要做的是和議員溝通，尋求支持，而非以停收鄉鎮垃圾為手段，要求議員配合。

中央政府總預算刪減2075億元，許淑華說，大都是被凍結，只要相關部會符合審查條件，就可動支預算，行政院要做的是與在野黨溝通，而非拉縣市政府下馬，凍結補助款，從政治面來看，行政院這樣的操作相當幼稚。

縣市建設需要中央補助，且早向各部會提案，並編列縣市配合款，行政院凍結補助款，地方建設幾乎無法推動，就算之後解凍，也會嚴重影響進度，攸關民眾安全的排水或疏浚工程，更不能等。凍結補助款既影響中央和地方的良好互動，更讓民眾生命財產安全受影響。