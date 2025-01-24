台中龍井40童舞龍舞獅快閃走春 提早向爺奶拜年
台中市龍井幼兒園龍崗班40名幼童今天在師長陪同下，拿著自製舞龍舞獅等賀年道具，步行穿梭社區，到全成基金會附設龍井多元長照機構「走春」，提早向機構內的阿公、阿麼們拜年。
天真的孩童快閃出現在機構大門，正在做健身操的長輩們看到小朋友跟著音樂舞龍舞獅、蹦蹦跳跳，開心的直誇「古錐、真古錐」。
中龍崗里長林朝清也陪同幼兒們一起向長者拜年。林朝清說，幼兒走春快閃賀新年，寓教於樂，除讓幼兒認識居住的社區人文風景，也讓幼兒有機會與長者互動，是非常好的社區學習。
龍井幼兒園龍崗班園長施逸思說：幼兒園也是社區的一員，希望能藉由走春快閃活動，讓小朋友活潑可愛的一面溫暖社區長者，祝福爺爺奶奶們新年快樂。小朋友們隨後也到社區信仰中心龍崗里永和宮向民眾賀年。
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