台中龍井40童舞龍舞獅快閃走春 提早向爺奶拜年

台中市龍井幼兒園龍崗班40名幼童今天在師長陪同下，拿著自製舞龍舞獅等賀年道具，步行穿梭社區，到全成基金會附設龍井多元長照機構「走春」，提早向機構內的阿公、阿麼們拜年。

天真的孩童快閃出現在機構大門，正在做健身操的長輩們看到小朋友跟著音樂舞龍舞獅、蹦蹦跳跳，開心的直誇「古錐、真古錐」。

中龍崗里長林朝清也陪同幼兒們一起向長者拜年。林朝清說，幼兒走春快閃賀新年，寓教於樂，除讓幼兒認識居住的社區人文風景，也讓幼兒有機會與長者互動，是非常好的社區學習。