「與海最近的距離」成髒亂點 林業署要加裝監視器抓濫倒

彰化縣芳苑鄉海岸有大面積保安林地，林業保育署南投分署今邀請鄉公所及在地團體，討論保護保安林地以免成為髒亂點，與會人士建議加裝錄影監視器，當場獲南投分署同意，王功國小建議增加當地廟宇特色教學，成為保安林環境教育一部分。

芳苑鄉編號1702號、1709號、1711號從草湖村到大城鄉楓港段，面積合計74公頃，林業保育署4年前邀集地方討論經營管理，並定期檢視成效。林業署南投分署今在芳苑鄉公所舉辦「與海最近的距離-芳苑保安林公眾論壇」，共同探討保安林未來發展方向。

芳苑鄉長林保玲表示，過去南投分署支持並協助清理芳苑鄉這三處保安林地，創造中央與地方的雙贏優勢，期待藉由會議中各方提供不一樣思維，讓保安林地經營有更有效益，

南投分署長李政賢指出，保安林部分區域因鹽化無法造林，卻有大批水鳥利用，包括稀有鳥類如黑翅鳶、大杓鷸、田鷸，顯示保安林在生態方面有價值及意義，希望各土地管理機關一起加強清理保安林垃圾，還給生物一個自然家園。

芳苑鄉博愛社區發展協會理事長林有文說，少數民眾仍有「死貓吊樹頭，死狗放水流」觀念，社區志工必須深入保安地甚至走進積水區清除垃圾，相當辛苦，最好能加裝監視器杜絕亂丟亂倒。仁愛社區發展協會理事長陳煥明也從「破窗理論」，談到清理保安林垃圾的重要性。李政賢立即回應和允諾，將加裝監視器。