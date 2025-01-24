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中市燈會主燈激發聯想 文英阿姨、手遊角色成話題

中央社／ 台中24日電

2025中台灣元宵燈會2月8日登場，中市府日前公布主燈「女媧」，有網友想起已逝藝人文英阿姨在電影中的姬造型，也有人說像手遊「仙劍奇俠傳」角色。

每年各地的元宵燈會是農曆春節重頭戲，2025中台灣元宵燈會將於2月8日至23日在中央公園登場，中市府也在「漾台中」臉書（Facebook）專頁提前讓主燈「女媧」亮相。中市府指出，主燈以創世女神女媧為發想，以精細機械動態及滑輪結構打造移動式主燈，結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，帶領民眾進入奇幻空間。

「女媧」人頭蛇身的主燈造型也激發網友聯想，有人懷念起已逝的藝人文英阿姨，更貼出文英阿姨在電影「熱帶魚」中的蛇姬造型照片，認為文英阿姨狂勝，有人說宛如手遊「仙劍奇俠傳」的角色趙靈兒。不過也有人批評「華國美學最對味」、「這是元宵節還是中元節」、「放個女媧幹嘛，放白素貞不是更蛇」。

對此，台中市政府表示，中台灣元宵燈會維持「慶元宵」的文化傳統，保留傳統花燈工藝的精神，近幾年挑戰傳統花燈工藝加入機械動態，今年更大膽使用創世神話女媧為擬人化主燈，女媧主燈「整座會移動」，結合AR擴增實境帶來震撼視覺效果。

市府指出，農曆春節前，主燈連夜調燈，許多民眾反映親身體驗的劇場感十分震撼，有被女媧娘娘賜福的感覺，歡迎民眾屆時到中央公園賞燈。

元宵節 阿姨

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