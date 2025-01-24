台中市首座雪山坑部落納骨牆今啟用 變身環保綠地公園
台中市和平區達觀里雪山坑納骨牆今天正式啟用，是全市第一座將傳統公墓改善成環保的綠地公園，中市民政局表示，第一期工程已建置510個骨灰櫃位408個，骨骸櫃位102個，未來第二期工程可再建置408個，總計918個骨灰骨骸櫃，足夠因應當地部落30年以上人口需求。
台中市民政局指出，和平區達觀里雪山坑納骨牆，得來不易，歷經部落會議達成共識、禁葬及遷葬公告、起掘暫厝並擬定興辦事業計畫及水土保持計畫等，獲市府動支第二預備金補助興建，占地2074平方公尺，特別將傳統土葬導入自然葬法，融合綠地樹葬及花葬等多元葬法，考量泰雅族民情風俗，讓族人慎終追遠也邁向環保與現代化。
萬福區長表示，雪山坑公墓納骨牆（廊）跳脫樓塔式建築概念，設有祭儀平台可供族人祭祀、追思、聚會，工程及起掘經費共計300萬元，前年4月以1190萬元決標發包這項公墓納骨牆工程後，終於將傳統公墓改善成莊嚴，且具有原住民特色的納骨牆，雖歷經多次豪雨及颱風，但在祖靈庇佑下，終於順利且如期完工。
未來雪山坑公墓納骨牆周邊配合公墓公園化，將執行火化政策，可提升殯葬品質並解決公墓飽和及亂葬等問題，因應族人對納骨設施迫切的需求，使得泰雅族人祭祀祖先、緬懷先人的環境，可獲得大幅改善，新的還有祭儀平台，也可提供乾淨整齊及環保的公園化殯葬設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言