台中市首座雪山坑部落納骨牆今啟用 變身環保綠地公園

台中市和平區達觀里雪山坑納骨牆今天正式啟用，是全市第一座將傳統公墓改善成環保的綠地公園，中市民政局表示，第一期工程已建置510個骨灰櫃位408個，骨骸櫃位102個，未來第二期工程可再建置408個，總計918個骨灰骨骸櫃，足夠因應當地部落30年以上人口需求。

台中市民政局指出，和平區達觀里雪山坑納骨牆，得來不易，歷經部落會議達成共識、禁葬及遷葬公告、起掘暫厝並擬定興辦事業計畫及水土保持計畫等，獲市府動支第二預備金補助興建，占地2074平方公尺，特別將傳統土葬導入自然葬法，融合綠地樹葬及花葬等多元葬法，考量泰雅族民情風俗，讓族人慎終追遠也邁向環保與現代化。

萬福區長表示，雪山坑公墓納骨牆（廊）跳脫樓塔式建築概念，設有祭儀平台可供族人祭祀、追思、聚會，工程及起掘經費共計300萬元，前年4月以1190萬元決標發包這項公墓納骨牆工程後，終於將傳統公墓改善成莊嚴，且具有原住民特色的納骨牆，雖歷經多次豪雨及颱風，但在祖靈庇佑下，終於順利且如期完工。