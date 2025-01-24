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南投燈會主燈「拾來富貴」搶先曝光

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

南投燈會將於1月25日起跑，23日晚上在南投縣會展中心試點燈，南投縣長許淑華到燈區了解佈燈情形，十三米高主燈「拾來富貴」也跟著曝光，許多民眾跟著跑來賞花燈，提前感受燈會氣氛。

許淑華縣長表示，今年南投燈會，除了主燈「拾來富貴」，還有副燈咖波，總共有11個不同特色燈區，加上不斷推陳出新的表演節目，歡迎春節年假期間，大家來南投走春。

南投燈會試點燈，主要是確定電力及各項基本設施是否完成，並做好安全維護。許縣長表示，燈會正式開燈後，假日有大型節目表演外，白天有花海、立槳體驗，晚上則有美不勝收的各式花燈，可供欣賞，到南投參加燈會活動，將有一個快樂的年節假期。

觀光處指出，燈會期間，有很多精彩活動，除了藝術燈區、水舞劇場、還有咖波聯名的無人機煙火秀，更有九天的的新春特別演出，超豪華演出陣容，包括有縣內優質藝文團體、重量級歌手周湯豪、新生代人氣男團Ozone、台語歌王許富凱等眾多歌手，還有台灣品牌團隊包括：十鼓擊樂團、虎劇團、樂興之時管弦樂團、優人神鼓、雲火火舞團、即將成真火舞團等，將帶來震撼的視覺饗宴。

聚傳媒

燈會 許淑華

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