彰化東彰道路最後一哩路今天全線通車 串連中彰投雲便利交通

彰化縣東彰道路今天全線通車，最後一哩路北段花壇74甲線起點上午舉行通車典禮，下午4時起開放通車，彰化縣長王惠美說，全長28公里的東彰道路在過年前終於全線通車，除了實現30分鐘中彰投雲生活圈目標，也是第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，將可吸引更多觀光人潮。

東彰道路工程共分北、中、南延段三段，起於花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口，終點到二水鄉東彰南路一段與民生路口，全長28公里，中段與南延段已通車，北段工程上周六先開通大村鄉中正東路至台76線林厝交流道路段，最後一哩路從花壇鄉台74甲線到大村鄉的中正東路今天通車。

彰化縣長王惠美、交通部公路局中區養護工程分局主任工程司洪璠儀、台電公司彰化區營業處長黃振興與立委陳素月、黃秀芳、花壇鄉長顧勝敏、縣議員顧黃水花等地方人士與會。

王惠美表示，各界期待已久，東彰道路在過年前終於全線通車，全線共斥資88億元，其中北段經費近41億元，行經花壇、大村、員林，全長約10.4公里，未來從台74甲線就能直接通往二水地區，過去要75分鐘車程，現在大幅縮短時間，約30分鐘就可到達。

全線通車後將讓彰化縣整體交通路網大幅提升，包括連接台74甲線、台76線及台3線，往北銜接國道三號快官交流道，往南接中興、南雲及未來增設的林內交流道，實現30分鐘生活圈目標，讓彰化交通建設邁向新里程碑。

王惠美說，相信東彰道路通車後，未來也能吸引更多自行車愛好者，從台74甲線經花壇、大村一路騎車到田中、二水地區，沿途不但能欣賞八卦山脈的美麗景致，還能遠眺高鐵、田園風貌，帶動地方經濟及觀光發展，創造更多就業機會。

洪璠儀表示，東彰道路是交通大動脈，未來可連結台中、彰化、南投、雲林等地區，促進地方產業及觀光發展，另外針對生活圈補助，在東彰道路完成後，中央已核定13件計畫，經費有72.9億元，後續會持續與彰化縣政府團隊繼續推動交通建設。