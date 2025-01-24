快訊

掀舌戰？賴清德檢討基層警打詐不力 她批綠營：提油救火

磁磚碎裂掉落 北市原民語基金會大樓傾斜？李四川給答案了

彰化東彰道路最後一哩路今天全線通車 串連中彰投雲便利交通

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣東彰道路今天下午將全線通車，最後一哩路北段花壇74甲線起點上午先舉行通車典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣東彰道路今天下午將全線通車，最後一哩路北段花壇74甲線起點上午先舉行通車典禮。記者林宛諭／攝影

彰化縣東彰道路今天全線通車，最後一哩路北段花壇74甲線起點上午舉行通車典禮，下午4時起開放通車，彰化縣長王惠美說，全長28公里的東彰道路在過年前終於全線通車，除了實現30分鐘中彰投雲生活圈目標，也是第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，將可吸引更多觀光人潮。

東彰道路工程共分北、中、南延段三段，起於花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口，終點到二水鄉東彰南路一段與民生路口，全長28公里，中段與南延段已通車，北段工程上周六先開通大村鄉中正東路至台76線林厝交流道路段，最後一哩路從花壇鄉台74甲線到大村鄉的中正東路今天通車。

彰化縣長王惠美、交通部公路局中區養護工程分局主任工程司洪璠儀、台電公司彰化區營業處長黃振興與立委陳素月、黃秀芳、花壇鄉長顧勝敏、縣議員顧黃水花等地方人士與會。

王惠美表示，各界期待已久，東彰道路在過年前終於全線通車，全線共斥資88億元，其中北段經費近41億元，行經花壇、大村、員林，全長約10.4公里，未來從台74甲線就能直接通往二水地區，過去要75分鐘車程，現在大幅縮短時間，約30分鐘就可到達。

全線通車後將讓彰化縣整體交通路網大幅提升，包括連接台74甲線、台76線及台3線，往北銜接國道三號快官交流道，往南接中興、南雲及未來增設的林內交流道，實現30分鐘生活圈目標，讓彰化交通建設邁向新里程碑。

王惠美說，相信東彰道路通車後，未來也能吸引更多自行車愛好者，從台74甲線經花壇、大村一路騎車到田中、二水地區，沿途不但能欣賞八卦山脈的美麗景致，還能遠眺高鐵、田園風貌，帶動地方經濟及觀光發展，創造更多就業機會。　　

洪璠儀表示，東彰道路是交通大動脈，未來可連結台中、彰化、南投、雲林等地區，促進地方產業及觀光發展，另外針對生活圈補助，在東彰道路完成後，中央已核定13件計畫，經費有72.9億元，後續會持續與彰化縣政府團隊繼續推動交通建設。

立委陳素月表示，東彰道路全線通車是彰化縣大喜事，也感謝王惠美縣長帶領縣府團隊，克服施工技術、用地徵收、發包等等困難，終於讓重大工程能順利完工，未來帶動彰化縣東半部地方、經濟、產業、文化發展，感謝所有一起努力的人。

彰化縣東彰道路今天下午將全線通車，彰化縣長王惠美（前左五)今天上午主持北段花壇74甲線起點通車典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣東彰道路今天下午將全線通車，彰化縣長王惠美（前左五)今天上午主持北段花壇74甲線起點通車典禮。記者林宛諭／攝影

團隊 王惠美

延伸閱讀

王惠美關懷病童 提醒年節防範病毒流行、做好防護

彰化縣新副縣長公布 曾擔任彰化縣府要職的周傑回鍋

日商大金工業海外第一個製造廠生產線選在彰化開幕

9年前遭祝融之災 彰化縣在福安宮慶祝消防節有特別意義

相關新聞

彰化東彰道路最後一哩路今天全線通車 串連中彰投雲便利交通

彰化縣東彰道路今天全線通車，最後一哩路北段花壇74甲線起點上午舉行通車典禮，下午4時起開放通車，彰化縣長王惠美說，全長2...

台中市首座雪山坑部落納骨牆今啟用 變身環保綠地公園

台中市和平區達觀里雪山坑納骨牆今天正式啟用，是全市第一座將傳統公墓改善成環保的綠地公園，中市民政局表示，第一期工程已建置...

草屯鎮長就職 簡賜捐出79萬元補助款允諾1年交施政成績單

草屯鎮長補選，新任鎮長簡賜勝今天宣誓就職，他兌現當選承諾，捐出競選經費補助款79萬5150元給草屯鎮物銀行，由妻子陳麗華...

台中燈會 推全台首座人首蛇身主燈

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，2月8日至23日將在台中中央公園登場，今年主燈為全台首座人首蛇身的「女媧」，蛇身可往...

準備過新年！點燈儀式千盞花燈齊亮 照耀彰化北斗奠安宮

各地新春燈會最近幾天陸續點燈，彰化百年古廟北斗奠安宮燈王區今晚大放光明，為2025元宵燈節揭開序幕，民眾不僅可看到花燈彩...

影／台中孕婦要生了 南屯分隊救護車內接生女嬰好專業

台中市消防局在今天清晨獲報，南屯區一名孕婦即將臨盆，南屯分隊黃茲鴻、王以理及救護志工郭杰生據報前往，孕婦搭車時已要生產，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。