彰化東彰道路最後一哩路今天全線通車 串連中彰投雲便利交通
彰化縣東彰道路今天全線通車，最後一哩路北段花壇74甲線起點上午舉行通車典禮，下午4時起開放通車，彰化縣長王惠美說，全長28公里的東彰道路在過年前終於全線通車，除了實現30分鐘中彰投雲生活圈目標，也是第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，將可吸引更多觀光人潮。
東彰道路工程共分北、中、南延段三段，起於花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口，終點到二水鄉東彰南路一段與民生路口，全長28公里，中段與南延段已通車，北段工程上周六先開通大村鄉中正東路至台76線林厝交流道路段，最後一哩路從花壇鄉台74甲線到大村鄉的中正東路今天通車。
彰化縣長王惠美、交通部公路局中區養護工程分局主任工程司洪璠儀、台電公司彰化區營業處長黃振興與立委陳素月、黃秀芳、花壇鄉長顧勝敏、縣議員顧黃水花等地方人士與會。
王惠美表示，各界期待已久，東彰道路在過年前終於全線通車，全線共斥資88億元，其中北段經費近41億元，行經花壇、大村、員林，全長約10.4公里，未來從台74甲線就能直接通往二水地區，過去要75分鐘車程，現在大幅縮短時間，約30分鐘就可到達。
全線通車後將讓彰化縣整體交通路網大幅提升，包括連接台74甲線、台76線及台3線，往北銜接國道三號快官交流道，往南接中興、南雲及未來增設的林內交流道，實現30分鐘生活圈目標，讓彰化交通建設邁向新里程碑。
王惠美說，相信東彰道路通車後，未來也能吸引更多自行車愛好者，從台74甲線經花壇、大村一路騎車到田中、二水地區，沿途不但能欣賞八卦山脈的美麗景致，還能遠眺高鐵、田園風貌，帶動地方經濟及觀光發展，創造更多就業機會。
洪璠儀表示，東彰道路是交通大動脈，未來可連結台中、彰化、南投、雲林等地區，促進地方產業及觀光發展，另外針對生活圈補助，在東彰道路完成後，中央已核定13件計畫，經費有72.9億元，後續會持續與彰化縣政府團隊繼續推動交通建設。
立委陳素月表示，東彰道路全線通車是彰化縣大喜事，也感謝王惠美縣長帶領縣府團隊，克服施工技術、用地徵收、發包等等困難，終於讓重大工程能順利完工，未來帶動彰化縣東半部地方、經濟、產業、文化發展，感謝所有一起努力的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言