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草屯鎮長就職 簡賜捐出79萬元補助款允諾1年交施政成績單
草屯鎮長補選，新任鎮長簡賜勝今天宣誓就職，他兌現當選承諾，捐出競選經費補助款79萬5150元給草屯鎮物銀行，由妻子陳麗華代表捐出，簡賜勝則代表鎮公所接受的有趣畫面。簡賜勝說，他任期不到2年，他保證全力以赴，不讓草屯鎮民失望。
草屯鎮長宣誓就職暨交接典禮，今天在鎮公所七樓國際會議廳舉行，由縣府民政處長林琦瑜主持監交，人事處長李政憲監誓，簡賜勝宣誓後，從代理鎮長簡青松手中接過印信，成為新科草屯鎮長。
交接典禮吸引民眾觀禮，前縣長林明溱、書畫大師李轂摩、立委馬文君、游顥、南投市長張嘉哲及縣議員林儒暘、全文才、唐曉棻、李洲忠；鎮代會主席陳文忠等代表、各里里長踴躍出席，國際會議廳人潮爆滿，鎮公所也透過網路全程直播，讓鎮民一起觀禮。
交接典禮後，草屯朝清宮主委黃添榮捐款60萬元做為草屯鎮獨居老人愛心送餐基金，簡賜勝也兌現當選時的承諾，捐出補選競選經費補助款79萬5150元給草屯鎮食物銀行，由妻子陳麗華代表捐出，簡賜勝則代表鎮公所接受。
簡賜勝說，感謝草屯鎮民支持和肯定，讓他補選贏得漂亮，他也深感責任重大，當選後連睡覺都在思考鎮務大計，因為任期實際不到2年，他效法縣長許淑華以行動鎮長自我期許，在1年內就交出讓鎮民滿意的成績單，也請許縣長、立委馬文君、游顥繼續相挺，讓草屯鎮游泳池重建等各項重要建設能早日實現。
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