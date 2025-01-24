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台中燈會 推全台首座人首蛇身主燈

聯合報／ 記者趙容萱游振昇／台中報導
中台灣元宵燈會「蛇現幸福」主燈，以人首蛇身的「女媧」為設計主軸，蛇身更能往前移動30公尺。圖／中市府提供
中台灣元宵燈會「蛇現幸福」主燈，以人首蛇身的「女媧」為設計主軸，蛇身更能往前移動30公尺。圖／中市府提供

2025中台灣元宵燈會現幸福」，2月8日至23日將在台中中央公園登場，今年主燈為全台首座人首蛇身的「女媧」，蛇身可往前移動30公尺；主燈秀調整為半小時一場，民眾不用久等。

中台灣元宵燈會倒數2周，各燈區緊鑼密鼓籌備中。台中市祕書長黃崇典及副祕書長張大春前晚率市府團隊視察燈區，並期許中台灣元宵燈會秉持花燈工藝職人的精神，結合台中在地機械技術、光束投影、AR擴增實境等，打造全台獨一無二的燈會。

黃崇典說，中台灣元宵燈會邁入25周年，為全台最大單一場域燈會。今年主燈以女媧為設計主軸，高12公尺、蛇身長20公尺，蛇身能往前移動30公尺。去年主燈秀每小時一場，今年調整為半小時一場；今年燈組逾130組，點亮中央公園夜空，且有多組互動式體驗燈組，不僅好玩有趣，更有元宵祈福、文化傳承的意義。

觀旅局說明，今年主燈秀為3分鐘，加上開場等整體共5分鐘，其餘25分鐘則以AR擴增實境燈光秀，所以整段30分鐘都有看頭。

2025中台灣燈會台中市農業局燈區 「永續海洋奇幻冒險」，昨天在台中市府陽明大樓亮相。記者游振昇／攝影
2025中台灣燈會台中市農業局燈區 「永續海洋奇幻冒險」，昨天在台中市府陽明大樓亮相。記者游振昇／攝影

農業局昨也搶先曝光「永續海洋奇幻冒險」燈區，入口為「璀璨海洋花園」，有凸顯海洋塑膠汙染、以回收廢棄寶特瓶的「閃光塑林」廊道式燈組；「魅影花鯨道」廊道燈組，結合互動投影，民眾踩踏地上的花、魚會有影像變化；「異維光環」燈組，為一隻高達11公尺高的僧帽水母及百隻小水母飄浮空中，充滿視覺驚奇感。

元宵 燈會

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