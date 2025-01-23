廣播名人「文平和文平嫂」拍賣金茶壺做公益 中市社會局獲贈20萬元

農曆春節將近，陸續有企業、社福及宗教團體寒冬送暖，捐贈弱勢民眾生活物資、關懷金和年菜。廣播名人文平和文平嫂日前拍賣收藏數十年的手工金茶壺，由其利工業集團董事長楊明深以240萬元標得，其中20萬元捐贈辦理社會福利服務，23日由台中市政府社會局長廖靜芝代表受贈，感謝3位善心人士熱心公益傳遞愛。

捐款引薦人市政顧問莊子富表示，文平與文平嫂發心關懷社會做公益，因此割愛金茶壺，並與購買者楊明深董事長共同捐贈部分拍賣所得，特別在春節前捐出，希望拋磚引玉，讓弱勢民眾都能獲得更好的照顧。

廖靜芝指出，此次受贈的20萬元，其中10萬元將補助無力負擔安置費用的經濟弱勢身心障礙者，減輕家屬的壓力；另外10萬元補助低收與中低收長者購買老花眼鏡，提升生活品質。她特別感謝各界積極投入公益、溫暖台中，也鼓勵更多人一起加入行善行列，公私協力讓社會變得更溫暖美好。