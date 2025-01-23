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中台灣元宵燈會 台中農業局邀民眾「永續海洋奇幻冒險」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
2025中台灣元宵燈會將於2月8日登場，中市農業局邀民眾來一場「永續海洋奇幻冒險」。記者宋健生/攝影
2025中台灣元宵燈會將於2月8日登場，中市農業局邀民眾來一場「永續海洋奇幻冒險」。記者宋健生/攝影

2025中台灣元宵燈會將於2月8日至2月23日在台中市中央公園盛大登場，台中市農業局長張敬昌23日公布燈區精彩主題，以魔幻、奇幻為特色，創新規劃一場充滿想像力的海洋冒險旅程，同時多方面利用廢棄材料傳遞環保意識，以呼應聯合國永續發展目標SDGs 14「保護海洋生態」目標及理念的「永續海洋奇幻冒險」主題燈區。

張敬昌表示，「永續海洋奇幻冒險燈區」主要為推廣海洋環境保護議題，燈區創新設計賞燈故事線，以探索、冒險貫穿主軸，邀請賞燈者以成為「保護海洋的勇者」為目標，進入燈區展開冒險旅程，過程中可認識海洋污染現況、了解海洋生物知識及海洋保護知識。

民眾可於中央公園經貿五路進入燈區，入口處設有亮麗繽紛的「璀璨海洋花園」，搭配象徵海洋潮汐異常而出現的「太陽月神」燈組，民眾經過後，可穿越凸顯海洋塑膠污染，以回收廢棄寶特瓶設計製作發光的「閃光塑林」廊道式燈組，之後可看見「星海漫遊者」。

再往前進，則會遇到象徵勇氣與智慧的「海靈智者」，接著沿著燈區動線路徑，穿越展現海洋環境美好、以廢棄樹枝、漂流木製成的「光芒珊瑚道」與象徵對抗海洋污染勇氣的「光舞騎士」，一路上充滿新奇的視覺體驗。

接著為另一廊道式燈組「魅影花鯨道」，結合互動投影規劃設計，民眾踩踏地上的花、魚便會出現影像變化，歡迎前來一探究竟；穿越之後，便會看見高達11公尺高的「異維光環」燈組，一隻設置於高空中的僧帽水母及100隻小水母，飄浮空中，充滿視覺驚奇感。

在水母燈組旁的，則是特別善用公園公廁建物設計的「幻境探索者」，再往前則有結合海洋知識展示空間的「深海幽靈－鮟鱇魚」、凸顯元宵年節吉祥意涵的「神秘漣漪-鯨尾」、最後則是凸顯極地融冰議題，總高八公尺的「冰晶守護者-親子北極熊」。

各燈組除著重造型主題創意、視覺衝擊性外，還結合手機AR互動設計，參觀者使用手機掃描燈組旁介紹立牌的QR code，即可在螢幕出現精彩的燈組造型及相關海洋生物冷知識等，讓民眾獲得更多精彩豐富的參觀體驗。

張敬昌表示，「海洋奇幻冒險」不僅是一場視覺盛宴，更是一個生態啟發。農業局希望藉由燈會的舞臺，凸顯海洋保育的急迫性，邀請大家共同為環境永續出一份力，燈會期間歡迎攜家帶眷親身體驗。

台中市農業局長張敬昌公布，今年農業局燈區以「永續海洋奇幻冒險」為主題。記者宋健生/攝影
台中市農業局長張敬昌公布，今年農業局燈區以「永續海洋奇幻冒險」為主題。記者宋健生/攝影
農業局邀請民眾進入燈區展開冒險旅程，了解海洋生物及海洋保護知識。記者宋健生/攝影
農業局邀請民眾進入燈區展開冒險旅程，了解海洋生物及海洋保護知識。記者宋健生/攝影

燈會 生態

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