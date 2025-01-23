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蛇全蛇美！台中工策會攜手業者響應公益 10社福機構受惠

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
受贈單位南投縣復活啟智中心，主要提供身心障礙者及其家庭支持照護。記者宋健生/攝影
受贈單位南投縣復活啟智中心，主要提供身心障礙者及其家庭支持照護。記者宋健生/攝影

歲末送暖、蛇現幸福！台中市工商發展投資策進會23日邀請參與「2025誕旦幸福公益禮盒」的業者，舉辦聯合捐贈活動，一同將禮盒販售盈餘捐贈給弱勢團體，共計有10家社福機構受惠、獲得善款幫助。

工策會總幹事黃于珊表示，為推廣台中十大伴手禮、帶動山海屯城區觀光，去年聖誕節，工策會聯合14家在地業者推出「2025誕旦幸福公益禮盒」，以公車路線及自行車低碳旅遊為發想，分為「璀璨台中山城」及「台中時尚城中城」兩款禮盒。

禮盒嚴選市區及山線優質品牌，包括sNug給足呵護、屋馬餐飲集團、鴻鼎菓子、味榮食品、陳允寶泉、小林煎餅、華剛茶業及歐客佬精品咖啡等。

黃于珊說明，此次聯合捐贈儀式特別邀請10家「微型社福機構」，這些非營利組織的規模較小，且在經費、人力與知名度方面也較為缺乏，需要更多機會被看見。

例如關注食物資源分配的臺灣愛心待用協會、提供弱勢家庭兒童免費課後輔導與餐點的喜樂文化推廣協會、提供身心障礙者及其家庭支持照護的南投縣復活啟智中心等。

黃于珊表示，他們深耕第一線，用愛與熱忱建構社會安全網，期許透過此次聯合捐贈儀式作為一個起頭，讓業者未來有機會與這些微型社福合作，不論是金錢或物資捐贈，或是讓孩童有機會到觀光工廠、門市體驗，對他們都是很大的幫助。

工策會感謝業者踴躍響應公益善舉，表示他們不但在各自領域努力耕耘，代表台中品牌在外屢獲佳績，更積極回饋社會、發揮企業社會責任；禮盒一推出即獲得各界好評迴響，現已熱賣完銷。

如果民眾對禮盒內的商品有興趣，可分別至各家業者購物官網及門市選購商品，工策會期許透過聯合行銷，再將消費者導購至各家業者，創造經濟效益，打造共榮共好共善的循環。

工策會補充說明，聯合捐贈儀式將禮盒販售盈餘捐贈給台中市助扶關懷協會、校園之愛學生志工運動聯盟協會、聲暉協進會、天主教會台中教區附設南投縣復活啟智中心、愛鄰社區服務協會、喜樂文化推廣協會、天恩社區關懷協會、愛鄰舍關懷協會、愛無礙協會、臺灣愛心待用協會。

23日的捐贈活動，包括工策會總幹事黃于珊、sNug給足呵護總經理鐘志誠、味榮食品總經理許立昇、陳允寶泉董事長翁羿琦，以及華剛茶業、歐客佬精品咖啡、鴻鼎菓子、屋馬餐飲集團、小林煎餅等8家業者代表都到場。

台中市工策會邀請參與「2025誕旦幸福公益禮盒」的業者，舉辦聯合捐贈活動。記者宋健生/攝影
台中市工策會邀請參與「2025誕旦幸福公益禮盒」的業者，舉辦聯合捐贈活動。記者宋健生/攝影
工策會總幹事黃于珊(左)與參與「2025誕旦幸福公益禮盒」的業者合影。記者宋健生/攝影
工策會總幹事黃于珊(左)與參與「2025誕旦幸福公益禮盒」的業者合影。記者宋健生/攝影

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