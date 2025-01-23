準備過新年！點燈儀式千盞花燈齊亮 照耀彰化北斗奠安宮

各地新春燈會最近幾天陸續點燈，彰化百年古廟北斗奠安宮燈王區今晚大放光明，為2025元宵燈節揭開序幕，民眾不僅可看到花燈彩繪比賽優秀作品，今年參賽的上千盞彩繪花燈掛滿宮廟四周，同時展出造價百萬元龍鳳花燈，很有看頭。

北斗奠安宮今年本月4日舉辦第九屆北斗奠安宮媽祖盃全國花燈彩繪大賽，約1700名親子參加。評選結果上周揭曉，每一組的前五名得獎作品掛在奠安宮前埕「龍邊」燈王區。今晚7點點燈儀式上千花燈同時點亮，把北斗奠安宮照得光明燦爛。

點燈儀式前，北斗奠安宮董事長陳在與董事會董監事、秘書長吳季冰、顧問團長顏貽松，北斗鎮民代表會主席陳世凱和多名里長，北斗鎮農會總幹事陳瑩昇率鎮農會主管，向奠安宮媽祖上香祈求國泰民安，信眾添燈發財，隨即在北斗奠安宮媽祖專屬御前樂隊「廣義軒」北管熱鬧喜慶伴奏聲中點燈。

陳在表示，燈王區展覽花燈彩繪大賽各組前五名優秀作品，宮廟二樓兩側走廊、宮後街美食區懸掛參賽者精心彩繪的燈籠，北斗奠安宮委託名家製作龍、鳳花燈和1:1比例的花轎燈都很好看，春節連假期間另請大師布置七星平安橋供信眾行走和祈求健康平安，大年初一到元宵節開放信眾擲筊求錢母，初一到初三的上午9點到10點、下午2點到3點分送小紅包，請媽祖和眾神明庇佑賺大錢。