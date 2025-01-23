影／台中孕婦要生了 南屯分隊救護車內接生女嬰好專業

台中市消防局在今天清晨獲報，南屯區一名孕婦即將臨盆，南屯分隊黃茲鴻、王以理及救護志工郭杰生據報前往，孕婦搭車時已要生產，隊員評估後，在救護車內順利接生女嬰，也將母女二人平安送抵醫院，發揮專業技術。

南屯消防分隊員黃茲鴻說，已從事消防工作15年，第一次在救護車上進行接生工作，也慶幸在前陣子南屯分隊也才有接生的案例，平時就會針對接生再進行分享、複習，所以應變起來較不緊張，當然也很感謝後座還有一位救護志工的協助。

救護志工郭杰生說，他之前是中山醫學大學附屬醫院的急診護理師，也曾參與消防局高級救護技術員的志工訓練，很感謝消防局能提供訓練的機會，讓他在到院前緊急救護領域，能更加精進，心存感恩剛結訓沒多久，即碰到難得的接生經驗。

消防局長孫福佑說，黃茲鴻榮才獲得消防局113年度訓練楷模，在眾多教官中脫穎而出，也參加了很多訓練精進自我，前年參加了高級救護技術員訓練，可謂是消防隊中的「三棲菁英」，專業涉及了火災搶救、繩索救助及救護專業。