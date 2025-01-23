台中燈會「女媧」主燈秀…蛇身前移30米 半小時1次免久等

2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」2月8日至23日將在中央公園登場，今年主燈為全台首座人首蛇身的「女媧」，蛇身可往前移動30米；主燈秀也調整為半小時一場，讓民眾看主燈秀不用等太久。

中台灣元宵燈會倒數2周，各燈區緊鑼密鼓籌備中。台中市祕書長黃崇典，以及副祕書長張大春昨率市府團隊視察燈區，並慰勉現場連夜布展的工作人員，期許中台灣元宵燈會能秉持花燈工藝職人的精神，結合台中在地機械技術、光束投影、AR擴增實境等，打造全台獨一無二的燈會，帶來年年不同的視覺饗宴。

黃崇典說，中台灣元宵燈會今年邁入25周年，2023年首度移師中央公園舉辦，為全台最大的單一場域燈會。今年市府團隊用心籌辦，主燈以人首蛇身的女媧為設計主軸，高12米、蛇身長20米，整個主燈更能往前移動30米。去年主燈秀一小時一場，今年主燈秀調整為半小時一場，讓大家隨來隨看不用等。

黃崇典指出，今年度的燈組更是前幾年的一倍之多，超過130組燈組點亮中央公園夜空，且有多組互動式體驗燈組，不僅好玩有趣，更有元宵祈福、文化傳承的意義。

張大春說，為便利民眾賞燈，中央公園導覽APP也將配合燈會，在活動期間搭配燈會導覽及語音導覽服務，民眾只要下載導覽APP即可掌握燈會最新資訊，並自動導航到想到的燈區、接駁站、提燈發放處及公廁等。

黃崇典提醒，燈會以安全為第一優先，市府團隊將持續加強燈組安全檢視，請民眾到訪中央公園燈區時，務必配合相關安全告示，避免過於靠近燈組。燈會最新消息及台中更多旅遊資訊歡迎上台中觀光旅遊網查詢。