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台8線83K淘空一階段補強完成 明開放中巴及8.5噸以下貨車通行

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台8線83K災害路段第一階段已補強完成，明天開放中巴及8.5噸以下貨車通行。圖／公路局谷關工務段提供
台8線83K災害路段第一階段已補強完成，明天開放中巴及8.5噸以下貨車通行。圖／公路局谷關工務段提供

去年11月康芮颱風在大梨山地區累積超過500毫米雨量，台8線83K路段因大雨沖刷導致路基淘空，搶通初期考慮基樁有斷樁風險，只開放3.5噸以下車輛通行，經公路局谷關段克服地質破碎、湧水及陡峭等困難，終於完成第一階段補強，明天早上6時開放中巴及8.5噸以下貨車通行。

農曆春節為梨山旅遊旺季，配合農曆春節連假規劃1月24日至2月4日全天候單線雙向通行，開放中型巴士及8.5公噸以下車輛單線雙向通行；直至2月5日因後續仍有上邊坡排水工程進行，至114年3月5日止，恢復每天開放4時段(每日於6、10、中午2時30分、晚上6時)通行，夜間不管制，並持續依據現場工程進展調整管制措施。

恢復17噸貨車通行部分，將待下方裸露基樁第二期保護工程完成方能開放，谷關段同步開放中橫便道晚間530分貨運班次，供大梨山地區已有造冊之貨運車輛通過。

公路局呼籲用路人，寒假期間高山易有降雪結冰，請用路人上山前先了解路況，事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊。

梨山 谷關 車道

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