中橫公路故事展揭築路艱辛 3鋼橋鋼梁系出歐洲名門

中區養護工程分局谷關工務段舉辦「傳奇之路－中橫公路故事特展」，即起在谷關遊客中心展出，透過圖像呈現前人闢建道路艱辛，現場有模擬體驗可沉浸中橫公路騎乘快感。

公路局中區養護工程分局谷關工務段，即起至3月23日在谷關遊客中心展出「傳奇之路－中橫公路故事特展」，呈現中橫公路興建歷程，突破層層關卡的真實故事，展出各方英雄為工程及運輸建設，從無到有的規劃、興建與維護，以及與時俱進的工程工法。

中區養護工程分局谷關工務段透過文字稿表示，展覽透過文字、圖片及影片等方式，生動呈現前人建築成就，讓民眾了解背後故事及建造過程。

其中，艾菲爾公司委託西德製造的鋼梁，原要送至越南作為興建鐵路橋梁的鋼料，後因越法戰爭爆發，此批鋼材透過美援輾轉來台，成為中橫公路橋梁重要材料，現存3座台灣鋼桁梁橋－慈雲橋、慈航橋、關興橋，仍可看見刻印有法國艾菲爾公司的鐵塔銘誌圖案，此次在展覽中也可看見。

展場還有體驗區，民眾可騎乘自行車並選擇想騎乘的中橫公路路段，透過畫面可看見中橫公路沿途風光，彷彿身歷其境，體驗在中橫公路騎乘快感。