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蔡其昌「臺灣尚勇」幸福小紅包 除夕晚間清水首發

中央社／ 台中23日電

民進黨籍立委蔡其昌今年推出的幸福小紅包，結合台灣棒球12強賽奪冠，以「臺灣尚勇」作為主題，除夕晚間將在清水首發，大年初一在梧棲大庄浩天宮與副總統蕭美琴合體發送。

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，身兼中華職棒大聯盟會長的民進黨立委蔡其昌，新年期間將在台中市各大宮廟，發放10萬份「臺灣尚勇」幸福小紅包。

蔡其昌今天透過文字稿指出，延續每年製作幸福小紅包的傳統，今年結合台灣棒球12強賽奪冠，以「臺灣尚勇」四字作為主題，背面則畫上由插畫家bb繪製的Q版人物，分享台灣棒球奪冠榮耀與好運，祝福所有鄉親新年快樂。

蔡其昌公布春節期間發送「臺灣尚勇」幸福小紅包行程，從1月28日（除夕）晚間11時，在清水開基福德祠首發小紅包，大年初一上午10時在梧棲大庄浩天宮與副總統蕭美琴合體發送，初二到台中市區宮廟發送。詳細資訊在蔡其昌臉書（Facebook）公布。

紅包 蔡其昌

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