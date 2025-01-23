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由書法老師握著 手不抖了…長者寫春聯見「蛇」字滿足笑

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
永信旭聆長照機構年前邀請墨文衛書法班柯榆宏老師及學生，陪伴長者揮毫春聯。圖／永信旭聆長照機構提供
永信旭聆長照機構年前邀請墨文衛書法班柯榆宏老師及學生，陪伴長者揮毫春聯。圖／永信旭聆長照機構提供

永信旭聆長照機構年前邀請墨文衛書法班柯榆宏老師及學生陪伴長者揮毫春聯，書法老師握著一名患有帕金森長者寫春聯，長者一筆一畫寫下「」字後，開心滿足笑。

永信旭聆社區長照機構督導黃千瑜表示，一名患有帕金森的老先生去年開始在日照中心接受照顧，因為雙手會不由自主抖動，對自己比較沒有自信，一直不願意參與中心活動或與人交談，這次參加寫春聯中老師握著他的手，一筆一畫慢慢寫下「蛇」字。老先生說，能親手寫春聯送給社區的人，真歡喜。

墨文衛書法班老師柯榆宏表示，初次指導日照中心的長者書寫春聯，內心充滿期待與喜悅，希望透過手執毛筆的過程，讓長者重新親近文字，也能在揮毫間找回久違的創作樂趣。

寫春聯活動開始時，有些長者拿到春聯紙興高采烈揮筆書寫，也有些長者深思熟慮，握著毛筆細細斟酌字形與構圖，力求呈現出最好的作品。

永信旭聆長照機構年前邀請墨文衛書法班柯榆宏老師及學生，陪伴長者揮毫春聯。圖／永信旭聆長照機構提供
永信旭聆長照機構年前邀請墨文衛書法班柯榆宏老師及學生，陪伴長者揮毫春聯。圖／永信旭聆長照機構提供

春聯 書法 長照

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