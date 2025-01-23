快訊

黃仁勳京滬年會戴AI眼鏡大跳APT. 員工們激動到尖叫吶喊

離奇命案！台中8旬婦肚痛診所候診突暴斃 目睹民眾嚇壞

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

聽新聞
0:00 / 0:00

2025中台灣燈會台中市農業局燈區 「永續海洋奇幻冒險」亮相

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2025中台灣燈會台中市農業局燈區 「永續海洋奇幻冒險」，今天在台中市府陽明大樓 亮相。記者游振昇／攝影
2025中台灣燈會台中市農業局燈區 「永續海洋奇幻冒險」，今天在台中市府陽明大樓 亮相。記者游振昇／攝影

2025中台灣元宵燈會2月8日到23日將在台中市中央公園盛大登場，台中市政府農業局今天搶先曝光該局「永續海洋奇幻冒險」燈區，局長張敬昌介紹燈區精彩主題，以魔幻、奇幻為特色，創新規劃一場充滿想像力的海洋冒險旅程，多方面利用廢棄材料傳遞環保意識。

台中市政府農業局長張敬昌表示，「永續海洋奇幻冒險燈區」主要為推廣海洋環境保護議題，燈區創新設計賞燈故事線，以探索、冒險貫穿主軸，邀請賞燈者以成為「保護海洋的勇者」為目標，進入燈區展開冒險旅程，過程中可認識海洋污染現況、了解海洋生物知識及海洋保護知識。

民眾可在中央公園經貿五路進入燈區，入口處設有亮麗繽紛的「璀璨海洋花園」，搭配象徵海洋潮汐異常而出現的「太陽月神」燈組，民眾經過後，可穿越凸顯海洋塑膠污染，以回收廢棄寶特瓶設計製作發光的「閃光塑林」廊道式燈組，之後可看見「星海漫遊者」，再往前進，則會遇到象徵勇氣與智慧的「海靈智者」，接著沿著燈區動線路徑，穿越展現海洋環境美好、以廢棄樹枝、漂流木製成的「光芒珊瑚道」與象徵對抗海洋污染勇氣的「光舞騎士」，一路上充滿新奇的視覺體驗。

另一廊道式燈組「魅影花鯨道」，結合互動投影規劃設計，民眾踩踏地上的花、魚便會出現影像變化，歡迎前來一探究竟，穿越後，會看見高達11公尺高的「異維光環」燈組，一隻設置於高空中的僧帽水母及100隻小水母，飄浮空中，充滿視覺驚奇感，在水母燈組旁的則是特別善用公園公廁建物，設計的「幻境探索者」。

再往前有結合海洋知識展示空間的「深海幽靈－鮟鱇魚」、凸顯元宵年節吉祥意涵的「神秘漣漪-鯨尾」、最後則是凸顯極地融冰議題，總高8公尺的「冰晶守護者-親子北極熊」，各燈組除著重造型主題創意、視覺衝擊性外，還結合手機AR互動設計，參觀者使用手機掃描燈組旁介紹立牌上的QR code，即可於螢幕上出現更精彩的燈組造型及相關海洋生物冷知識等，讓民眾獲得更多精彩豐富的參觀體驗。

2025中台灣燈會台中市農業局燈區 「永續海洋奇幻冒險」，今天在台中市府陽明大樓 亮相。記者游振昇／攝影
2025中台灣燈會台中市農業局燈區 「永續海洋奇幻冒險」，今天在台中市府陽明大樓 亮相。記者游振昇／攝影

元宵節 台中市 燈會

延伸閱讀

「2025屏東燈節」年節氣氛滿滿！4大燈區、4大主題點亮南台灣

台中市府啟動春節食安專案 監控民生物資價格穩定

屏東燈節開幕 四大燈區50組燈飾迎春節

屏東燈節點燈 主燈「梅杜莎的宮殿」迷幻朦朧

相關新聞

高美濕地旁驚見「風機葉片墳場」！市府：最高罰300萬

台中市環保局獲報，台電在鄰近高美濕地的台中港務分公司租用草地上有散落廢棄風機殘骸，昨到場發現，有風機破裂扇葉飄散汙染地面...

全台最大娛樂城營運後…恐塞爆台中高鐵站？交長說話了

高鐵台中站塞車嚴重，地方憂心全台最大高鐵娛樂城營運後恐交通癱瘓。藍綠立委今都爭取台鐵烏日段高架化趕快做，以解決交通問題。...

由書法老師握著 手不抖了…長者寫春聯見「蛇」字滿足笑

永信旭聆長照機構年前邀請墨文衛書法班柯榆宏老師及學生陪伴長者揮毫春聯，書法老師握著一名患有帕金森長者寫春聯，長者一筆一畫...

2025中台灣燈會台中市農業局燈區 「永續海洋奇幻冒險」亮相

2025中台灣元宵燈會2月8日到23日將在台中市中央公園盛大登場，台中市政府農業局今天搶先曝光該局「永續海洋奇幻冒險」燈...

神岡岸裡國小圖書室暨市民活動中心全新完工 楊瓊瓔讚共享典範

台中市神岡區岸裡國小圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心已完工，立委楊瓊瓔今天和台中市議員羅永珍搶先開箱，邀請鄉親參觀1、...

影／豐原到台北1.5小時快速服務規畫 交長盼豐原站假日多加開班次

立法院交通委員會台中交通建設考察今天到豐原站，立法院副院長江啟臣等人建言，台中高鐵站平日搭車人潮已塞，希望台鐵滾動式調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。