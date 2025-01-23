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神岡岸裡國小圖書室暨市民活動中心全新完工 楊瓊瓔讚共享典範

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區岸裡國小圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心全新完工，立委楊瓊瓔等人今天到場開箱。記者游振昇／攝影
台中市神岡區岸裡國小圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心全新完工，立委楊瓊瓔等人今天到場開箱。記者游振昇／攝影

台中市神岡區岸裡國小圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心已完工，立委楊瓊瓔今天和台中市議員羅永珍搶先開箱，邀請鄉親參觀1、2樓里辦公室及市民活動中心，3樓是學校圖書室兼社區共讀站，服務學生，也開放社區居民使用；楊瓊瓔說，這是結合教育與社區的嶄新地標，地方雙贏典範。

立委楊瓊瓔今天和台中市議員羅永珍到岸裡國小，視察岸裡國小圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心興建工程進度，台中市教育局副局長葉俊傑、民政局副局長彭岑凱、神岡區長梁益明、大社里長高元平、岸裡里長謝繼潭、岸裡社區發展協會理事長江世華及多位鄰長、居民也到場參觀建築內外空間，對工程進度與成果表示滿意。

岸裡國小校長楊朝銘說明，圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心興建工程1月6日完工，目前正申請使用執照。一樓規劃為大社、岸裡里的辦公室，二樓作為市民活動中心，三樓設計為學校圖書室兼社區共讀站，營造寧靜舒適的閱讀氛圍。

民政局副局長彭岑凱表示，此建築外觀新穎大氣，室內空間設計兼具實用與創新，尤其是1樓的里辦公室與2樓的活動中心規劃完善；他說內部裝修經費已全面到位，設備、設施陸續裝設中，將為地方居民帶來更舒適的公共空間。

教育局副局長葉俊傑表示，這是台中市府跨機關合作的經典案例，由教育局、民政局與中央農田水利署共同投入完成；3樓的圖書閱覽室特別規劃為共讀站，除了提供學生優質的學習環境外，也對外開放，讓地方居民一起享受閱讀的樂趣，實現資源共享。

市議員羅永珍表示，此地原為岸裡國小的文昌樓，但因為老舊與海砂屋問題，早已不堪使用，感謝市長盧秀燕支持拆除重建，並提供1、2樓空間與社區居民共享，未來大家可以在這裡辦活動、讀書、交流，成為凝聚地方情感的重要場所。

楊瓊瓔說，她過去數年為岸裡國小爭取了超過1.7億元的建設經費，包括通學步道改善500萬元，歷史建物修復8300萬元、校園環境改善1000多萬、跑道及籃球場鋪面1000萬元，以及圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心6800萬元等。

楊瓊瓔表示，岸裡國小圖書閱覽室暨市民活動中心是教育與社區需求的完美結合，有助於培養更多優秀學子，也讓社區居民能夠享有高品質的公共設施，她將繼續爭取更多資源，為鄉親提供更好的學習與生活環境。

台中市神岡區岸裡國小圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心全新完工，立委楊瓊瓔等人今天到場開箱。記者游振昇／攝影
台中市神岡區岸裡國小圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心全新完工，立委楊瓊瓔等人今天到場開箱。記者游振昇／攝影
台中市神岡區岸裡國小圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心全新完工，立委楊瓊瓔等人今天到場開箱。記者游振昇／攝影
台中市神岡區岸裡國小圖書閱覽室暨大社、岸裡市民活動中心全新完工，立委楊瓊瓔等人今天到場開箱。記者游振昇／攝影

台中市 教育局 楊瓊瓔

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