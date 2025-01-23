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影／豐原到台北1.5小時快速服務規畫 交長盼豐原站假日多加開班次

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
交通委員會台中交通建設考察今天到台鐵豐原站，交通部長陳世凱等人到場。記者游振昇／攝影
交通委員會台中交通建設考察今天到台鐵豐原站，交通部長陳世凱等人到場。記者游振昇／攝影

立法院交通委員會台中交通建設考察今天到豐原站，立法院副院長江啟臣等人建言，台中高鐵站平日搭車人潮已塞，希望台鐵滾動式調查豐原站加開班次需求，交通部長陳世凱表示，未來台鐵豐原站絕對是北台中的輸運重點，高鐵競爭不過台鐵，目前豐原站假日到台北有加班二班，他希望未來假日多加開班次。

立法院副院長江啟臣表示，車站要發揮運輸功能，人流最重要，豐原站硬體絕對沒問題，目前出在軟體和管理問題，他說台鐵和高鐵要分工分流，輸運分流，人潮自然分流。

他說如果台鐵豐原到台北在100分鐘內抵達，一定很多人要搭，車次安排是否符合需求，他建議台鐵滾動式調查，台鐵豐原站的需要在哪裡。

交通部長陳世凱今天在豐原站考察行程表示，台中市府已答應盡速做豐原站地下接管工程，可解決豐原站臭味和蚊蠅問題，車站旁3號倉庫文資空間活化部分，目前租給機車停車場業者，合約還有3年，他認為文資場所當停車場很可惜，他拜託地方民代幫找文化團體，如果有興趣可洽台鐵公司，等停車場合約到期，改當文化和創生使用，他說這一定可以做到，只要有文化團體願意進駐，機車停車空間可轉到旁邊的轉運站。

陳世凱說，台中高鐵站現在很塞已經運量飽和，交通部整體考量運具聯防，當台中高鐵站太壅塞時，台鐵就幫忙，從新烏日站開出直達台北的車輛，客運也配合，高鐵運量飽和時，客運開到台鐵新烏日站運輸，這種例子不只春節需要，高鐵平日塞，這種轉運輸就需要。

他說台鐵豐原站到台北平日有6班次，有一班是1個半小時抵達，台北到豐原也有一個半小時車次，他說未來豐原站絕對是北台中的輸運點，北台中的豐原站，高鐵一定競爭不過台鐵，很有競爭力，當台中高鐵很塞時，北台中的豐原站就要負起更大責任。

陳世凱表示，目前豐原站假日到台北有加班二班，他希望未來假日多加開班次，也做客戶調查，如果平日有需要也加開班次，時段也可調整，更早一點加開到台北一個半小時的班次，未來豐原站一定是北台中輸運輸樞紐；他說台中捷運紅線也是以豐原站為點，台鐵在北台中很有競爭力。

到場考察的立委何欣純、羅廷瑋與游顥都支持台鐵豐原站「北台中到台北1.5小時快速服務」規劃，他們說台中高鐵站太塞，北台中民眾也有搭車需求，台鐵豐原站可發揮很大運輸功能。

今天到豐原站考察內容，包括豐原火車站招商營運之現況與檢討，台鐵3號倉庫活化之規畫辦理情形、北台中(豐原)至台北1.5小時快速服務之規畫辦理情形。

交通委員會台中交通建設考察今天到台鐵豐原站，交通部長陳世凱等人到場。記者游振昇／攝影
交通委員會台中交通建設考察今天到台鐵豐原站，交通部長陳世凱等人到場。記者游振昇／攝影
交通委員會台中交通建設考察今天到台鐵豐原站，交通部長陳世凱等人到場。記者游振昇／攝影
交通委員會台中交通建設考察今天到台鐵豐原站，交通部長陳世凱等人到場。記者游振昇／攝影

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