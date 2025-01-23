高美濕地旁驚見「風機葉片墳場」！市府：最高罰300萬

台中市環保局獲報，台電在鄰近高美濕地的台中港務分公司租用草地上有散落廢棄風機殘骸，昨到場發現，有風機破裂扇葉飄散汙染地面，依廢清法等，最高可罰300萬元；台電表示，現場租地是暫置，並非棄置。

聯合報陽光行動去年推「風電垃圾來襲」專題報導，台電當時強調拆卸風電葉片均妥善保存，但相隔數月，鄰近台中高美濕地的台中港務分公司轄區草地仍散落廢棄風機殘骸，從空中俯瞰宛如葉片墳場，綠能垃圾已成現在進行式。

環保局說明，環保局昨派員會同台灣港務公司台中分公司，以及台電再生能源處人員至港埠管制區勘查，查獲現場確有風機破裂扇葉飄散、未妥善貯存致汙染地面，已符合裁罰要件，依違反廢棄物清理法及事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準，可處6000元以上、300萬元以下罰鍰。