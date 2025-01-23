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全台最大娛樂城營運後…恐塞爆台中高鐵站？交長說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院交通委員會今早到台鐵大慶站，考察大台中山海環線計畫台鐵大慶至烏日高架化。記者趙容萱／攝影
立法院交通委員會今早到台鐵大慶站，考察大台中山海環線計畫台鐵大慶至烏日高架化。記者趙容萱／攝影

高鐵台中站塞車嚴重，地方憂心全台最大高鐵娛樂城營運後恐交通癱瘓。藍綠立委今都爭取台鐵烏日段高架化趕快做，以解決交通問題。交通部長陳世凱承諾，「交通部一定全力、快速來做」。

高鐵台中站是高鐵全線第二大站，每天進出站約7萬多人次；台中高鐵娛樂購物城為全台最大的高鐵站區開發案，基地面積4.8萬坪，樓地板面積14萬坪，其中商場達9萬坪，今年6月底動工，力拚2026年完工、2028年中營運。

立法院交通委員會包括南投縣立委游顥、台中立法院副院長江啟臣、立委何欣純、羅廷瑋等人今早到台鐵大慶站，考察大台中山海環線計畫台鐵大慶至烏日高架化。

捷運工程局長蘇瑞文說，此案台鐵高架化由大慶站至烏日站，全長約3.7公里，有利都市縫合、地區路網銜接，帶動區域發展，建設經費83.4億元，其中中央負擔36.54億元，請中央盡速核定可行性研究，以利早日啟動綜合規劃，另請交通部協助爭取行政院同意專案補助，提高中央負擔經費。

「現在不做，將來會後悔！」羅廷瑋說，市長盧秀燕有特別拜託做一條匝道到高鐵娛樂城，如果再不行，要仰賴鐵路高架化，將下方打通，分流車流，才不致建國北路大塞車，盼高架化盡速完工，也拜託陳世凱協助透過專案，提高中央負擔經費。

何欣純說，目前高鐵周邊交通嚴重堵塞，甚至回堵74線匝道，影響行車安全，未來待高鐵娛樂購物城營運後，恐交通癱瘓；目前建國北路因高鐵過來的車流加上當地有醫院、住宅車流量大、常塞車，此段高架化盡早核定，可做為分流之一，盼若中央和地方能做好高鐵交通配套方案，有效解決塞車問題。

陳世凱說，他13年前選議員時，台鐵大慶至烏日高架化是他的政見，現在他有機會自己提出、自己來實現，所以他上任後，盼交通部對此能快速處理，效率也有拿出來，中市府在今年1月9日將計畫提報鐵道局，鐵道局昨天送到交通部，是高效率的做法。

陳世凱指出，交通部會加快速度，此高架化不趕快做不行，五年前，他就曾向來視察的前總統蔡英文提及，這一段要趕快做，短短3公里多，需要四、五十億元，到現在83億，若不趕快做，未來經費會更高，中央會全力支持，感謝台中市政府配合。他承諾，「交通部一定全力、快速來做」。

陳世凱說，針對高鐵站周邊交通問題，鐵道局已啟平台與地方政府、台鐵做溝通與協調，已開過二次協調會議，未來高鐵娛樂購物城營運後，確實交通會有很大壓力，有人盼接上高速公路，這要看工程面有沒有辦法克服，也有提議接74號道路，目前74號道路很塞，做匝道要再思考，也有增加其他快速道路？整體要思考。

陳世凱指出，工程時間比較久，地方交通管理將是未來重點，如何智慧化、更有效率，中央、地方一起合作，朝智慧化解決，回到台中很親切，都是台中隊，沒有再分政黨，大家一起來努力。

交通部長陳世凱今視察台鐵烏日段高架化做度，承諾「交通部一定全力、快速來做」。記者趙容萱／攝影
交通部長陳世凱今視察台鐵烏日段高架化做度，承諾「交通部一定全力、快速來做」。記者趙容萱／攝影

交通部長 台中市 陳世凱 高鐵

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