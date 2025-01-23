台中高鐵+娛樂城恐塞爆？交長：已啟平台協調

高鐵台中站塞車嚴重，藍議員憂全台最大高鐵娛樂城營運後恐交通癱瘓，建議交通部長、烏日前議員陳世凱回來看看。陳世凱今台中視察時說，鐵道局已啟平台與地方政府做溝通與協調，盼高鐵站交通管理或工程面來解決未來壅塞問題。

高鐵台中站是高鐵全線第二大站，每天進出站約7萬多人次；台中高鐵娛樂購物城為全台最大的高鐵站區開發案，基地面積4.8萬坪，樓地板面積14萬坪，其中商場達9萬坪，今年6月底動工，力拚2026年完工、2028年中營運。

立法院交通委員會南投縣立委游顥、台中立法院副院長江啟臣、立委何欣純、羅廷瑋等人今早到台鐵大慶站，考察大台中山海環線計畫大慶至烏日高架化。陳世凱也率相關主管人員參加。