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嘉磐築愛公益園遊會 百名兒童歲末歡聚台中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
嘉磐築愛公益園遊會昨在一德洋樓熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
嘉磐築愛公益園遊會昨在一德洋樓熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

建築未來、未來建築」嘉磐築愛公益園遊會昨在台中一德洋樓登場，現場有異國小吃攤、遊戲區與精彩表演，吸引雲林斗六一心育幼院、新竹綠光種子教室、松鶴部落等上百名弱勢、偏鄉孩童在歲末中感受溫暖與關懷。

這場活動是由嘉磐慈善基金會與台中西北扶輪社共同舉辦，社會各界的熱心人士與嘉磐住戶共同參與，一起為兒少團體伸出援手，以實際行動支持公益事業。

特別的是，現場也為「小小畢卡索繪畫比賽」頒發獎項。比賽主題圍繞「未來世界」，孩子們用色彩斑斕的畫筆表達對生活的期許與夢想，並透過畫作向社會傳遞愛心與希望。

嘉磐慈善基金會2012年成立，累計資助超過9800名孩童。嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說，一個念頭，讓他們的人生變得不同，嘉磐特別關注心靈成長，今年加入了早療師的藝術治療課程，盼小朋友透過有趣的活動，得到心靈成長。

社會局主秘侯淑茹也到場共襄盛舉，對活動的成功舉行表達支持與肯定，顯示出台中市政府對於關懷兒少團體、推動公益事業的重視與支持。

魏嘉銘說，嘉磐去年在台中、台北加起來有70億元的推案量，雖然近期整體房市較冷清，但嘉磐建築團隊推出的精品宅，廣受自住客的喜愛，整體銷售近完銷。展望今年，嘉磐在台中市南區、彰化市、台北市各將有預售新案登場。

魏嘉銘表示，希望透過公益活動，喚起更多企業與個人關注兒少族群需求，並推動社會正向的改變。未來，嘉磐慈善基金會將持續舉辦公益活動，並邀請更多人加入愛的行列，為社會的幼苗創造更多希望與未來。

嘉磐築愛公益園遊會昨在一德洋樓熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
嘉磐築愛公益園遊會昨在一德洋樓熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

公益活動 台中市 建築

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