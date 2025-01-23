夫退民眾黨 妻有意披綠營戰袍參選中市議員引關注

中央社／ 台中22日電

民進黨為2026台中市議員佈局起跑，日前大雅區上雅里里長陳映辰欲加入民進黨，有意披民進黨戰袍參選，她的先生張睿倉曾是民眾黨員且披戰袍參選，張睿倉證實已退出民眾黨。

總統府副秘書長何志偉21日南下台中，接觸豐原區農會總幹事蔡森揚的女兒蔡怡萱以及現任大雅區上雅里長陳映辰，外界解讀為2026年台中市議員佈局提前起跑。

而陳映辰的先生張睿倉曾代表民眾黨參選台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委，以及台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）市議員，高票落選。

民眾黨台中市黨部主委江和樹證實，張睿倉已經退黨，中央黨部秘書長周榆修多次和他溝通，但他辭意甚堅。感謝張睿倉曾經為黨參選立委、市議員，祝福他莫忘從政初衷。

張睿倉則表示，目前他退居幕後，夫妻都是政治孤兒，在基層受到打壓，曾一度想要退出政壇，太太陳映辰是留學英國的碩士，感謝民進黨給予機會。他證實陳映辰已加入民進黨，未來會投入台中市議員選戰，一切都配合黨的機制。（編輯：楊昭彥）1140122

台中市 張睿倉 議員

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