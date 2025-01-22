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王惠美關懷病童 提醒年節防範病毒流行 做好防護

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天到彰基和秀傳醫院關懷病童，送紅包和小提燈，祝福小朋友早日康復返家過年。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天到彰基和秀傳醫院關懷病童，送紅包和小提燈，祝福小朋友早日康復返家過年。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天在全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖，齊心送愛」春節圍爐活動，邀請弱勢家庭、獨老等一起圍爐；彰化縣長王惠美也到彰基和秀傳醫院關懷病童，為小朋友和家人打氣，並提醒大家，過年期間也是腸病毒及感冒流行期，出入公共場所最好戴口罩，做好防護，平安健康過好年。

縣長王惠美今天在彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫及診所協會理事長林育慶、彰化縣衛生局長葉彥伯等人陪同下，到彰化基督教兒童醫院和秀傳紀念醫院關懷祝福住院病童，縣長媽媽親自送上病童紅包、小提燈及可愛娃娃，要給住院病童驚喜，祝福小朋友早日康復返家過年。

王惠美表示，感謝所有醫護人員的辛勞，當大家在過好年、吃年夜飯的時候，還是有一群非常辛苦的醫護人員默默守護鄉親健康，也提醒大家過年期間剛好是腸病毒及感冒流行期，出入公共場所最好戴口罩，做好防護，健康過好年。

縣府今天也在全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖，齊心送愛」春節圍爐活動，由全國麗園大飯店結合彰化國際同濟會共同贊助百桌，招待弱勢家庭、獨老和安置機構孩童一起圍爐。

王惠美說，特別感謝全國麗園大飯店董事長李孟哲，連續9年與縣府合作辦理圍爐，提供幸福饗宴，今年還將他胞弟彰化同濟會會長李鑫堂也拉進來，一起加入公益行列，還有祥和志願服務協會與泰和茂營建團隊提供432份物資一起送暖，讓他們「有食閣有掠」。

李孟哲表示，從他的父親交接給他，至今每一年都持續舉辦，也感謝大家有機會一起參與社會服務，希望明年可以把更多資源納進來，以前都是他們自己在做，現在有更多善心團體加入，都是好的象徵，希望明年可以跟隨縣府腳步，把福利做得更好。

彰化縣長王惠美今天到彰化基督教醫院關懷病童，也感謝醫護人員的辛勞。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天到彰化基督教醫院關懷病童，也感謝醫護人員的辛勞。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖，齊心送愛」春節圍爐活動，場面相當歡樂。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖，齊心送愛」春節圍爐活動，場面相當歡樂。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天到秀傳醫院關懷病童，也感謝醫護人員的辛勞。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天到秀傳醫院關懷病童，也感謝醫護人員的辛勞。圖／彰化縣政府提供

王惠美 飯店

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