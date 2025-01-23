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台中霾回來了 遠眺八卦山霧茫茫

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲林宛諭／連線報導
台中、彰化近日空氣品質惡化，遭環團譏「台中霾又回來了」，還出現PM2.5紫爆，質疑台電及中市府應變措施未發揮效果。記者黃仲裕／攝影
台中、彰化近日空氣品質惡化，遭環團譏「台中霾又回來了」，還出現PM2.5紫爆，質疑台電及中市府應變措施未發揮效果。記者黃仲裕／攝影

台灣西南部近日空氣品質惡化，環保團體「爭好氣聯盟」昨驚呼「台中霾又回來了」，還出現PM2.5紫爆，質疑應變措施未發揮效果；彰化縣空品也不佳，遠眺八卦山脈一片霧茫茫。台中市環保局和台電都解釋，已降載減排因應。

爭好氣聯盟指出，空品監測站資料顯示，昨天上午8時，沙鹿、西屯、忠明站、清水、文山、烏日六站AQI達紅色，PM2.5小時值則有龍井、大里等8站達紅色等級，沙鹿站前晚11時的PM2.5小時值，已超過AQI的PM2.5紅警門檻。

監督施政聯盟執行長許心欣說，自從中火逐年減煤以來，秋冬維持在三到五成火力發電，但因和平、大潭跳機，中火火力一全開，馬上造成台中霾回來了。從望高寮即時影像來看，市區方向霧濛濛。

環團也發現，明明前晚空汙數值有達到警戒門檻，但環境部環境即時通App直到昨早8時才發布空品防護公告，也不見台中市府發布警告訊息，難道「螺絲鬆了？」也不滿台中市環保局20日稱有啟動應變措施，但空品仍一路惡化到昨天中午，「中火不降載，市府應拿出作為」。

彰化市昨早空品指標AQI為156，員林市的AQI更飆升到162，都達紅色警示。員林市民說，平常天氣好時，站在高樓都可看到八卦山脈，但昨早遠看一片霧茫茫，完全看不到八卦山。

彰化縣環保局指出，已通知大型固定汙染源配合降載減排，各局處派員加強稽查、洗掃街，並透過中台灣區域治理平台，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動空品不良應變作為，降載4000MW，以減緩中部空品惡化。

中市環保局也表示，昨天清晨6時空品惡化達「紅色警戒」，隨即通報應變等級提升至「中級預警」，並通知大型固定汙染源加大降載、減排幅度。中火回覆，因和平電廠及大潭電廠跳機，將視供電情形加大機組降載幅度。

環保局長陳宏益說，近年努力下，1月1日至13日至少還有3天清晨可以看見玉山。台電昨回應，20日起已安排台中、興達、協和及民營麥寮電廠等降載減排，總計減發約3.1億度電。中火因空汙季，維持3部機組停機未運轉，其他7部機組適度降載減排，總計20日起已減發計1.8億度，將滾動檢討燃煤機組降載空間。

中火 減排 環保局長

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