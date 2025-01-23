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中年棄商轉農 獲選百大青農

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣二林鎮農會表揚優秀青農。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會表揚優秀青農。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮民紀平安8年前棄商從農，最初無法掌握有效病蟲害防治、施肥技術，造成血本無歸，一度萌生棄農念頭，但看到剩餘收成仍有成就感，堅持至今，從3分地擴大到3甲地，獲選百大青農，昨接受農會表揚。

41歲紀平安，8年前原本在台中從事保險，認同創生理念，決定返鄉當青農，開始種植絲瓜和甜豆，起初遭遇極端氣候及病蟲害嚴厲挑戰，幾乎沒收成，他幾度想放棄。

二林鎮農會、二林社區大學蔬果班請來專家高德錚指導，建議輪耕輪休讓土地休養生息，也提議改種不同農作物，不斷試驗，終於找到提高蔬果質與量的關鍵技術。

55歲孫建新原是羊奶配送員，但少子化越來越嚴重，訂羊奶的客戶驟降，他改當青農種當時正夯的玉女小番茄，曾獲全縣評鑑優勝、第三和第二名，越來越好，他說目標是爭取第一名。

46歲曾培熊曾經營便當店，5年前改當專業農民，他種牛番茄和小黃瓜，不必再送便當整天奔波，他在農作生活中，感到知足和快樂。

二林鎮農會總幹事邱士平說，二林農產豐富多元，鎮農會2022年7月設植物醫師診療站，協助農民和產銷班對抗病蟲害、培育土壤、施肥等問題，另強化產銷結構，期待與農民攜手提高農業競爭力。

農會 農民 青農

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