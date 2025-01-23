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南投草坪頭櫻花季 花期到春節後

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
信義鄉草坪頭櫻花開始綻放，南投縣長許淑華（中）邀請各地遊客，新春期間到南投賞花。圖／南投縣政府提供
信義鄉草坪頭櫻花開始綻放，南投縣長許淑華（中）邀請各地遊客，新春期間到南投賞花。圖／南投縣政府提供

南投縣信義鄉梅花因冷氣團接連報到，寒梅怒放美不勝收。草坪頭的櫻花緊接著報到，當地農民種植4千多棵櫻花樹，排成櫻花隧道，被譽為賞櫻秘境，今年賞櫻季從25日起到3月2日，且梅、櫻、李接力綻放，為山頭換新春彩裝。

南投縣長許淑華說，花卉是南投縣重要產業之一，1至3月是重要花季，梅花、櫻花、李花接連盛開，吸引遊客造訪。縣府與信義鄉公所合辦花卉嘉年華活動，草坪頭茶園種植達4千多棵櫻花樹，面積近50公頃，由山櫻花打頭陣，接著八重櫻、吉野櫻和富士櫻接力綻放，全部盛開時，形成櫻花隧道美景成為賞櫻秘境，花期延續至農曆春節後。

櫻花季期間，草坪頭從1月25日至3月2日，入場收清潔費用每人50元，機動管制交通，愛玉橋旁建置臨時大型停車場，免費停車，遊客可搭免費接駁車至園區入口處，或直接開進園區內停車場，沿路禁止臨時路邊停車。

信義鄉長全志堅說，櫻花季期間，可體驗風味茶餐和布農族烤大豬美食，賞櫻後另可到東埔泡湯暖身，再到卡里布安部落欣賞傳統布農族傳統文化，看故事圖騰，走訪誠實商店，遊客多採購新鮮高麗菜、彩椒及特色梅製品當伴手禮。

南投燈會從1月25日展至2月16日，在南投會展中心登場，跨春節與元宵，今年與超可愛IP「貓貓蟲咖波」聯名，燈會期間有無人機、煙火秀、主題燈區、主題展覽、沉浸劇場、表演藝術等，呈現聲光影像及智慧導覽，賞花賞燈從早逛到晚。

梅花 櫻花季 煙火秀 許淑華 賞櫻 高麗菜

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