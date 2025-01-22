快訊

15縣市有感搖晃！花蓮19:55發生規模4.9極淺層地震 最大震度4級

新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

美國確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫發聲

台中東勢新丁粄節2/12登場 李洋將現身開幕晚會

中央社／ 台中22日電
奧運雙金牌得主李洋。聯合報系記者蔡家蓁／攝影
奧運雙金牌得主李洋。聯合報系記者蔡家蓁／攝影

「2025台中東勢新丁粄節」2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇登場，奧運金牌國手李洋將出席開幕晚會，民眾可來食大粄，體驗客家文化。

台中市政府客家事務委員會今天在陽明市政大樓舉辦記者會，為活動揭開精彩序幕。客委會主委江俊龍表示，台中市東勢新丁粄節是具有百年歷史的客庄民俗活動，今年活動延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」3大核心精神。

立法院副院長江啟臣指出，新丁粄節是客家傳統民俗文化，也是一年之中全國客庄節慶的開始，更象徵新生兒誕生、新生命的開始；閩南族群所說的「紅龜粿」，在東勢山城稱為「新丁粄」，不論龜粄、桃粄都是新丁粄，強調「分享喜悅、分享幸福」。

江俊龍提到，2025台中東勢新丁粄節主打「全城參與」，號召全山城廟宇、學校、社區、社團、商店出動，除與在地宮廟、社區成長教室、客家藝文團隊持續合作外，首度與東勢11所學校配合舉辦文化教育體驗遊程，讓上千名師生走出教室，親身體驗自己家鄉的傳統節慶文化。

台中市政府客委會指出，開幕流行音樂晚會由客家女神陳明珠主持，金曲樂團宇宙人、奧運金牌李洋、客家饒舌歌手Yappy等藝人接力演出。園區展館內一年一度120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示，並將於2月12、13日活動下午5時30分送給現場民眾、分享喜悅。

台中市 客家文化 新丁粄 李洋

延伸閱讀

金門航空站設奧運金牌郵筒李洋揭幕 可望成為新打卡點

大馬羽賽／「再見發球」退世界第一 王齊麟：彼此太熟悉了

大馬羽賽／拍下世界第一！麟榤配瓦解賽末點逆轉丹麥頭號種子

華航首辦公益羽球營 李洋與學生實戰演練傳承經驗

相關新聞

彰化縣新副縣長公布 曾擔任彰化縣府要職的周傑回鍋

彰化縣政府前副縣長林田富去年12月借調期滿，回亞洲大學任教，縣府今天發布新任副縣長將由立法院參事周傑接任，周傑曾任彰化縣...

機車駕訓補助1500元 18歲以上外縣市就讀台中學校也可申請

交通部規定機車駕訓班收費標準，現行普通重型機車駕訓最低2800元，台中去年8月起首度加碼補助1500元，補助金額六都最高...

漁業署長夜探彰化漁會埔心魚市場 見盤商稱價格平穩就放心

春節將屆，海鮮是不可或缺的年菜食材，漁業署長王茂城今清晨視察位在埔心鄉的彰化漁市場，肯定清潔與保鮮等措施；到市場進貨的多...

台中房市受惠台積電擴廠及台中捷運 商總榮譽理事長賴正鎰：價穩量縮

對於2025年台中房地產市場趨勢，全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，受惠中科台積電擴廠與捷運雙引擎啟動，台中房市持續看旺...

南投信義鄉梅花大爆發 草坪頭山櫻花接力報到新春添喜氣

南投縣信義鄉梅花大爆發，隨著春節腳步道來，草坪頭的櫻花又來報到。南投縣長許淑華今天與信義鄉長全志堅共同宣布信義櫻花季開始...

嚮往地方創生 保險員返鄉彰化種瓜果獲選百大青農被獲表揚

彰化縣二林鎮民紀平安原本在台中市從事保險業，閱讀雜誌介紹日本地方創生，十分嚮往，決定棄商從農，向農業專家和農友學習栽種果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。