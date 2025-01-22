台中東勢新丁粄節2/12登場 李洋將現身開幕晚會

「2025台中東勢新丁粄節」2月12日、13日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢中山路、東勢多家廟宇登場，奧運金牌國手李洋將出席開幕晚會，民眾可來食大粄，體驗客家文化。

台中市政府客家事務委員會今天在陽明市政大樓舉辦記者會，為活動揭開精彩序幕。客委會主委江俊龍表示，台中市東勢新丁粄節是具有百年歷史的客庄民俗活動，今年活動延續「鬪粄文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」3大核心精神。

立法院副院長江啟臣指出，新丁粄節是客家傳統民俗文化，也是一年之中全國客庄節慶的開始，更象徵新生兒誕生、新生命的開始；閩南族群所說的「紅龜粿」，在東勢山城稱為「新丁粄」，不論龜粄、桃粄都是新丁粄，強調「分享喜悅、分享幸福」。

江俊龍提到，2025台中東勢新丁粄節主打「全城參與」，號召全山城廟宇、學校、社區、社團、商店出動，除與在地宮廟、社區成長教室、客家藝文團隊持續合作外，首度與東勢11所學校配合舉辦文化教育體驗遊程，讓上千名師生走出教室，親身體驗自己家鄉的傳統節慶文化。

台中市政府客委會指出，開幕流行音樂晚會由客家女神陳明珠主持，金曲樂團宇宙人、奧運金牌李洋、客家饒舌歌手Yappy等藝人接力演出。園區展館內一年一度120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示，並將於2月12、13日活動下午5時30分送給現場民眾、分享喜悅。