聽新聞
0:00 / 0:00
機車駕訓補助1500元 18歲以上外縣市就讀台中學校也可申請
交通部規定機車駕訓班收費標準，現行普通重型機車駕訓最低2800元，台中去年8月起首度加碼補助1500元，補助金額六都最高，參訓人數增加5成，市府增加預算三倍，受惠人數可達3000人。
盧秀燕提到，機車的肇事率較高，多因不熟悉交通規則，台中市政府去年首度加碼補助機車駕訓費用，每人1500元，六都最高。
今年預算「3倍增」，從150萬元增加到450萬元，讓受惠對象從1000人增加至3000人，滿18歲的台中市民外，另台中市就讀高中與大學且滿18歲以上的學生都可申請。
交通局說明，機車駕訓班提供的專業課程包含6小時學科與10小時術科，交通部公路局統計，經過機車駕訓相較未受訓者，違規風險降低59%，肇事風險降低36%。
市府去年8月1日施行機車駕訓補助政策後，8月單月暑假期間，報名參加機車駕訓人數為1629人，較前年同期1053人增加576人，增幅高達54.7%，有效提升民眾參訓意願。
交通局指出，相關補助或輔導考照計畫也將陸續推出，可洽詢台中市各駕訓班。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言