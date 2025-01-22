機車駕訓補助1500元 18歲以上外縣市就讀台中學校也可申請

交通部規定機車駕訓班收費標準，現行普通重型機車駕訓最低2800元，台中去年8月起首度加碼補助1500元，補助金額六都最高，參訓人數增加5成，市府增加預算三倍，受惠人數可達3000人。

盧秀燕提到，機車的肇事率較高，多因不熟悉交通規則，台中市政府去年首度加碼補助機車駕訓費用，每人1500元，六都最高。

今年預算「3倍增」，從150萬元增加到450萬元，讓受惠對象從1000人增加至3000人，滿18歲的台中市民外，另台中市就讀高中與大學且滿18歲以上的學生都可申請。

交通局說明，機車駕訓班提供的專業課程包含6小時學科與10小時術科，交通部公路局統計，經過機車駕訓相較未受訓者，違規風險降低59%，肇事風險降低36%。

市府去年8月1日施行機車駕訓補助政策後，8月單月暑假期間，報名參加機車駕訓人數為1629人，較前年同期1053人增加576人，增幅高達54.7%，有效提升民眾參訓意願。

交通局指出，相關補助或輔導考照計畫也將陸續推出，可洽詢台中市各駕訓班。