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彰化縣新副縣長公布 曾擔任彰化縣府要職的周傑回鍋

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
縣府今天發布新任副縣長將由立法院參事周傑接任。資料照／簡慧珍攝影
縣府今天發布新任副縣長將由立法院參事周傑接任。資料照／簡慧珍攝影

彰化縣政府前副縣長林田富去年12月借調期滿，回亞洲大學任教，縣府今天發布新任副縣長將由立法院參事周傑接任，周傑曾任彰化縣府觀光旅遊局長、建設處長，學經歷完整，將於2月3日上任。

周傑2月3日將從立法院參事退休，同日立即到彰化縣政府履新，63歲的周傑興大學都市計畫碩士畢業，曾任臺灣省政府住宅及都市發展局工務員、幫工程司、副工程司、內政部營建署市鄉規劃局副工程司、立法院助理研究員、科長等。

前彰化縣長卓伯源任內也曾受重用，曾擔任彰化縣政府觀光旅遊局局長、城市暨觀光發展處處長、建設處處長，2011年離開縣府後，內政部營建署城鄉發展分署副分署長、立法院秘書、副處長、處長、參事等職。

據了解，縣長王惠美剛上任時，在考慮副縣長一職時就曾想到周傑，但當時他還在立法院任職，雖王惠美縣長任期不到二年，但仍積極拚建設，應也是希望藉周傑有都市計畫、工程建設等長才再拚一波。

立法院 都市計畫

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