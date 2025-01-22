漁業署長夜探彰化漁會埔心魚市場 見盤商稱價格平穩就放心
春節將屆，海鮮是不可或缺的年菜食材，漁業署長王茂城今清晨視察位在埔心鄉的彰化漁市場，肯定清潔與保鮮等措施；到市場進貨的多名盤商表示，價格還算平穩，「不好殺」的海鮮反而便宜約一成，消費者可買到價廉物美年貨。
王茂城今上午約3點到彰化區漁會設在彰化漁市場的埔心漁市場，了解春節前漁貨拍賣和保存的情形，看到待拍賣的海鮮放在木棧板上，不是放在地面，還沒拍賣的海產放在冷凍庫，冷凍溫度達到標準，肯定彰化區漁會達到衛生標準。
王茂城表示，過年前是漁貨需求的高峰，漁業署已協調全台各漁會，對養殖區等地漁產做適當調配以滿足消費者採買，在魚價方面例如高檔的白鯧依重量每公斤1千元至2千元，如果買不下手，漁會準備金鯧或是更平價的台灣鯛、虱目魚等食用魚類，產品方面除了條凍還提供輪切等方式給消費者選擇。
立法委員謝衣鳯、彰化區漁會總幹事陳威谷陪同王茂城，謝衣鳯關心春節前魚價和海鮮交易，看完後，認為交易順暢價格平穩，一定可以滿足消費者需求。
彰化區漁會埔心漁市場面積約兩公頃，交易場和冷鏈區約一公頃，每年交易量上看8億元。彰化區漁會總幹事陳威谷說，埔心漁市場的漁貨來自全台，也有澎湖縣漁產，中部地區盤商前來採購，為保持價格平穩，例如白鯧等高價漁貨在較低價時區漁會採購冷凍，待年節釋出平抑交易價，給民眾安心過好年。
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