台中房市受惠台積電擴廠及台中捷運 商總榮譽理事長賴正鎰：價穩量縮

對於2025年台中房地產市場趨勢，全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，受惠中科台積電擴廠與捷運雙引擎啟動，台中房市持續看旺，預期今年台中房市價穩量縮。

身兼上市公司鄉林集團董事長的賴正鎰今天在年終記者會中表示，若能爭取到輝達及AI相關高科技業到台中設總部及擴廠，加上台中捷運建設多線齊發，預估台中房市可延續剛性需求熱度，持續看旺，今年台中房市「價穩量縮」。

賴正鎰指出，觀察近3個月來，各地的地價已有鬆動跡象，例如台中的新興重劃區搶購土地情況已趨緩，甚至價跌5%以上，他預估全台今年土地交易會減少5成，價格至少會下滑約15%。

賴正鎰認為，台中房市有台積電中科擴廠及交通建設帶來人口紅利與剛性需求撐盤，連外地建商都積極布局台中捷運綠線、藍線等沿線設站地段，尤其在主要站區周圍房價早掀一波漲勢，捷運與中科效應儼然成為穩定台中房市雙引擎。

全向科技房產中心總監陳傑鳴則分析，在房市觀望氛圍下，北台中因建設量能大、重劃區發展蓬勃，如今又有74號快速道路串聯、捷運綠線通過，以及知名商場百貨陸續進駐等優勢，符合當前自住客著重的便捷交通、完整生活機能等需求。

陳傑鳴表示，目前台中捷運綠線日均運量已突破4萬人次，顯示大眾運輸出行已成為市民日常生活的一部分，若再加上規劃中的藍線、橘線串聯，出行將更為便利。

陳傑鳴認為，如今市場回歸自住，中坪數3到4房產品恰好滿足置產族對居住品質的要求，而具備品牌力的個案，不僅能滿足自住需求，其抗跌性也較高，讓交通機能完整的北台中在打房氛圍下，依然維持穩定的成交表現。