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南投信義鄉梅花大爆發 草坪頭山櫻花接力報到新春添喜氣

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉草坪頭櫻花開始綻放，南投縣長許淑華邀請各地遊客，新春期間到南投賞花。圖／南投縣政府提供
信義鄉草坪頭櫻花開始綻放，南投縣長許淑華邀請各地遊客，新春期間到南投賞花。圖／南投縣政府提供

南投縣信義鄉梅花大爆發，隨著春節腳步道來，草坪頭的櫻花又來報到。南投縣長許淑華今天與信義鄉長全志堅共同宣布信義櫻花季開始，4千多棵櫻花含苞待放，2月李花陸續開花，枝頭爭妍鬥豔為新春添加繽紛色彩。

許淑華說，花卉是南投縣重要產業之一，1月至3月是梅花、櫻花、李花接連盛開的時節，吸引遊客造訪。草坪頭櫻花目前逐漸綻放，縣府與信義鄉公所合作花卉嘉年華活動，透過花季的美，吸引更多遊客，春節連假期間，南投燈會登場，歡迎各地遊客到南投走春。

草坪頭茶園種植達4千多棵櫻花樹，面積將近50公頃，由山櫻花打頭陣，接著八重櫻、吉野櫻和富士櫻接力綻放，全部盛開時，形成櫻花隧道美景成為賞櫻秘境，花期延續至農曆春節過後。

櫻花季期間，草坪頭將從1月25日至3月2日收費，入場清潔費用每人50元。為改善交通狀況，將機動性交通控管，於愛玉橋旁設置大型臨時免費停車場，遊客可搭乘免費接駁車至園區入口處，或直接開進園區內停車場，道路禁止臨時路邊停車。

全志堅說，櫻花季期間，還可體驗風味茶餐和布農族烤大豬美食，遊客賞完櫻花美景後，還可東埔泡湯暖身，若想更深入原住民布農文化，可以到卡里布安部落欣賞傳統布農故事圖騰，誠實商店也是一大特色，可採購新鮮的高麗菜、彩椒及特色梅子相關農特產等伴手禮。

信義鄉草坪頭櫻花季開始，櫻花開滿枝頭，為新春帶來繽紛歡樂氣氛。圖／南投縣政府提供
信義鄉草坪頭櫻花季開始，櫻花開滿枝頭，為新春帶來繽紛歡樂氣氛。圖／南投縣政府提供
信義鄉草坪頭櫻花季開始，櫻花開滿枝頭，為新春帶來繽紛歡樂氣氛。圖／南投縣政府提供
信義鄉草坪頭櫻花季開始，櫻花開滿枝頭，為新春帶來繽紛歡樂氣氛。圖／南投縣政府提供

春節 梅花 櫻花季 許淑華

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