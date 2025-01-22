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威秀影城台中打造頂級影廳 鄭照新李李仁同框體驗

中央社／ 台中22日電

威秀影城頂級品牌MUVIE CINEMAS繼北市後，今天在台中市打造全台第2個據點，台中市副市長鄭照新與藝人李李仁出席開幕儀式，一起抱著爆米花體驗頂級影廳的觀影感受。

威秀影城旗下頂級品牌MUVIE CINEMAS進駐七期老虎城購物中心（TIGER CITY），並於今天舉行開幕儀式，威秀影城董事長王超立、野美國際開發董事長賴信雄、鄭照新、李李仁、台中市新聞局長欒治誼等人共同出席開幕剪綵儀式，還一起抱著爆米花體驗看影樂趣。

鄭照新表示，威秀影城多年來在台中經營深耕，疫情後逆勢上揚，將原來在老虎城的影廳重新整修成高等級影廳，過去只有台北市才有，現在台中市民也可以享受最高等級的影音效果。

鄭照新說，台中市現有128個影廳，威秀影城就占26個，其中老虎城擁有10個影廳，今天更有旗艦版在此，顯示台中影城不只是量的成長，還有質的提升，也同時代表電影業對台中電影及台灣電影的復甦有信心，也是對觀影市場的重視，他代表中市府感謝對台中市場的信心及投資，台中將成為電影友善之都。

李李仁表示，18年前曾帶著女兒到台中，喜歡台中，還曾想來這裡買房子，也喜歡到台中喝下午茶，感覺台中很舒服，美食、文化與傳統兼具，台中人很幸福，有這麼富麗堂皇的影廳，大家可以來這裡看電影，支持國片。

李李仁指出，之前拍電影「周處除三害」時曾來台中，地點包括精明一街及綠川西街，每天拍夜戲，還因拍泡水戲，全身長濕疹，是難忘的記憶。他今年可能有2部電影要上映，也請大家多支持。

台中市 威秀影城 電影

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